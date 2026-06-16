 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

FC St. Pauli findet neuen U23-Trainer bei Holstein Kiel

Regionalliga: Alexander Hahn wird neuer Cheftrainer der U23 des FC St. Pauli. Der 37-Jährige war zuletzt bei Holstein Kiel als Co-Trainer tätig und assistierte dort dem neuen Profi-Cheftrainer Marcel Rapp. rn

von red/FCSP · Heute, 13:19 Uhr · 0 Leser
Das ist Alexander Hahn.
Das ist Alexander Hahn. – Foto: FC St. Pauli

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Alexander Hahn
Alexander Hahn

Der FC St. Pauli hat einen neuen U23-Trainer vorgestellt: Auf Karsten Neitzel, der zurück in die Scouting-Abteilung kehrt, folgt Alexander Hahn von Holstein Kiel. Durch die Kettenreaktion des Lizenzentzugs des TSV 1860 München in der 3. Liga hat St. Pauli II nachträglich noch den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord geschafft.

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Der 37-Jährige war zuletzt bei Holstein Kiel als Co-Trainer tätig und assistierte dort dem neuen Profi-Cheftrainer Marcel Rapp. Hahn verfügt über langjährige Erfahrung im deutschen Profifußball und arbeitete seit dem Sommer 2022 als Rapps Assistent in Kiel. Im Januar schloss Hahn den DFB-Pro-Lizenz-Lehrgang erfolgreich ab. In der Saison 2021/22 gehörte der gebürtige Duisburger dem Trainerstab von Stefan Leitl bei der SpVgg Greuther Fürth in der Bundesliga an. Zuvor war Hahn mehrere Jahre in verschiedenen Funktionen beim Hamburger SV tätig.

FC St. Pauli ist von Hahn überzeugt

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die U23 als Team, aber auch die einzelnen Spieler weiterzuentwickeln. Jetzt geht es darum, die Mannschaft schnell kennenzulernen und bestmöglich auf die anspruchsvolle Regionalliga vorzubereiten", sagt Hahn über seine neue Aufgabe in den Vereinsmedien.

Carsten Rothenbach, sportlicher Leiter U23, erklärt: „Mit Alexander konnten wir einen absoluten Fußballfachmann für unseren Verein gewinnen, der insbesondere in der Arbeit mit jungen Spielern bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Wir sind überzeugt, dass er den eingeschlagenen Weg konsequent vorantreiben und unserer Mannschaft eine klare sportliche Handschrift verleihen wird.“

Die Klubs der Regionalliga Nord 2026/27

  1. FC St. Pauli II
  2. SV Werder Bremen II
  3. Hamburger SV II
  4. Hannover 96 II
  5. VfB Lübeck
  6. VfB Oldenburg
  7. SSV Jeddeloh
  8. BSV Kickers Emden
  9. FC Eintracht Norderstedt
  10. HSC Hannover
  11. 1. FC Phönix Lübeck
  12. Bremer SV
  13. SV Drochtersen/Assel
  14. SC Weiche Flensburg 08
  15. FSV Schöningen
  16. SV Todesfelde
  17. SV Atlas Delmenhorst
  18. Eimsbütteler TV

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