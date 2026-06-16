FC St. Pauli findet neuen U23-Trainer bei Holstein Kiel

Der FC St. Pauli hat einen neuen U23-Trainer vorgestellt: Auf Karsten Neitzel, der zurück in die Scouting-Abteilung kehrt, folgt Alexander Hahn von Holstein Kiel. Durch die Kettenreaktion des Lizenzentzugs des TSV 1860 München in der 3. Liga hat St. Pauli II nachträglich noch den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord geschafft.
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die U23 als Team, aber auch die einzelnen Spieler weiterzuentwickeln. Jetzt geht es darum, die Mannschaft schnell kennenzulernen und bestmöglich auf die anspruchsvolle Regionalliga vorzubereiten", sagt Hahn über seine neue Aufgabe in den Vereinsmedien.
Carsten Rothenbach, sportlicher Leiter U23, erklärt: „Mit Alexander konnten wir einen absoluten Fußballfachmann für unseren Verein gewinnen, der insbesondere in der Arbeit mit jungen Spielern bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Wir sind überzeugt, dass er den eingeschlagenen Weg konsequent vorantreiben und unserer Mannschaft eine klare sportliche Handschrift verleihen wird.“
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