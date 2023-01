FC Seefeld: Oswald übernimmt als Trainer Nachfolger für Bollmann gefunden

Der Stadtzürcher Quartierklub überwintert in der Zweitliga-Gruppe 1 auf Platz 6.

Auch Mirzai wieder auf der Lengg tätig

Zurück beim FCS ist übrigens auch der frühere Trainer Hesam Mirzai, der Oswald bei seinen letzten Stationen Wettswil und YF unterstützt hatte. Der 28-Jährige fungiert nun bei Seefeld als Leiter der im letzten Herbst gegründeten Sportkommission.

«Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gut im Juniorenbereich gearbeitet. Nun haben wir wieder B und C in der Youth League, und konnten im letzten Jahr den Cup bei den C-Junioren gewinnen. Zudem sind wir nebst YF und Foot Rebel im Kanton der einzige Verein mit einem C in der Youth League und einem C-Team in der Promotion. Wir verfügen also über eine gewisse Breite von talentierten und willigen Junioren», sagt Präsident Caprez zur Situation.

>>> Werde kostenlos FuPa-Vereinsverwalter und pflege die Daten deiner Mannschaft

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Twitter - @FuPa_Zuerich