FC Saalfeld auch in der Halle in der Erfolgsspur Der 22. WSC-Cup, mit viel Fußballprominenz besetzt, war ein großer Erfolg.

In einem gut besetzten Turnier feierte am Ende der Gastgeber vom FC Saalfeld den Turniersieg. Im Finale setzte sich die Giering-Truppe gegen Ligarivalen Schleiz knapp durch.

Der Platz 3 ging an den VfR Bad Lobenstein, der die BSG Chemie Kahla mit 3:2 bezwang. Im Spiel um Platz 5 bezwang der FC Einheit Rudolstadt in einem Derby die SG Traktor Teichel nach Entscheidung vom Punkt. Den Platz 7 erkämpften sich der FC Rehau, der Bezirksligist aus Oberfranken, mit einem Sieg gegen den FC Thüringen Weida mit 6:5, ebenfalls nach einem Neun-Meter-Schießen. Nur der 9. Platz blieb für die junge Saalfelder zweite Vertretung, die aber spielerisch nicht enttäuschte, aber am Ende sieglos blieb.

Der Gewinner des 22. WSQ-Cup setzte nach seine Erfolgsserie nach einer starken Hinserie als Neuling in der Verbandsliga auch in der Halle fort. Etwas enttäuschend der Auftritt des Oberligisten FC Einheit, der als Pokalverteidiger nicht an die Leistung der vergangenen Hallencups anknüpfen konnte. Auch der amtierende Thüringen Meister blieb weiter weit unter den Erwartungen. Man muss ihnen aber zugutehalten, dass viele ihrer Leistungsträger fehlten und so kam sogar ihr Präsident Nick Schubert im Tor zum Einsatz, der aber nicht soviel ausrichten konnte.