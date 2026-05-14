FC Roj wirft Aufstiegs-Coach raus - Ex-Regionalliga-Coach im Anflug?

Özal Kaya (rechts) setzt Marcel Radke (links) überraschend vor die Tür. – Foto: Javad Mohammadpour

Der inzwischen aufgelöste TuS Bövinghausen und der insolvente Türkspor Dortmund, der nach dem Regionalliga-Höhenflug vor dem Absturz in die Westfalenliga steht, sind bzw. waren stets für Schlagzeilen gut. Dem steht der aufstrebende FC Roj, der nun innerhalb weniger Jahre aus der Bezirksliga in die Westfalenliga aufgestiegen ist, in nichts nach. Noch vor wenigen Wochen schien alles normal, als der im Jahre 2008 von kurdischen Immigranten gegründete Verein mit Erfolgs-Coach Marcel Radke verlängerte.

Aufstieg in die Westfalenliga, Endrunde bei der prestigeträchtigen Hallenstadtmeisterschaft und Finaleinzug im Kreispokal. Alles ohne Wert, wenn der sehr schnelle Erfolg - vermeintlich der Durchmarsch in die Oberliga - winkt, auf den die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Öcal Kaya mit einem neuen Coach hoffen, der offensichtlich plötzlich seine Zusage gegeben hat.

Mit Abpfiff des Dortmunder Kreispokal-Endspiels, das der FC Roj gegen eine B-Elf des Oberligisten ASC 09 Dortmund mit 4:2 gewann, wurde am heutigen Donnerstagabend bekannt, dass Roj sich zum Saisonende von Radke trotz der kürzlichen Vertragsverlängerung trennen wird. Radke bekam die Info vor zwei Tagen, ließ sich das Endspiel aber nicht nehmen und trat danach mit sofortiger Wirkung zurück.