Sebastian Tyrala (l.) und Mike Wunderlich sind Gegenwart bzw. Zukunft an der Seitenlinie des Wuppertaler SV. – Foto: Gunnar, Rocco Bartsch

Regionalliga: Trainerwechsel wird durch anderen Verein kommuniziert Regionalliga: Der Wuppertaler SV wird zum 1. Januar den Trainer wechseln und sich von Sebastian Tyrala trennen. Das kommuniziert aber nicht der WSV selbst, sondern der Ahrweiler BC, der Coach Mike Wunderlich abgibt. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Rheinlandliga Wuppertaler SV Ahrweiler BC Sebastian Tyrała + 2 weitere

Trainerknall in der Regionalliga West: Beim Wuppertaler SV gibt es zum Jahreswechsel einen Trainerwechsel, aber die Trennung von Sebastian Tyrala gibt nicht etwa der WSV selbst bekannt. Der Ahrweiler BC, der bisher von Mike Wunderlich gecoacht wurde, teilte den Abgang des Kölner Kultspielers in das Bergische Land am Dienstagabend mit.

Wuppertal liegt in der Regionalliga hinter den Erwartungen und kämpft um den Klassenerhalt. Zur Winterpause steht der WSV auf dem möglichen Abstiegsplatz 15, weshalb ein Trainerwechsel grundsätzlich nicht überraschen würde, allerdings wirft der Zeitpunkt zumindest Fragen auf. Mit dem 0:3 gegen Fortuna Köln verabschiedete sich der Traditionsverein am 5. Dezember in die Winterpause, jetzt folgt ein Wechsel des Cheftrainers unmittelbar vor dem Start in die Vorbereitung. "Mich überrascht da nichts mehr. Mir tut nur der Verein leid. Ich weiß von nichts", teilte Tyrala dem Reviersport am Dienstag mit. Der 37-Jährige wurde über die Trennung sonach über die Medien informiert. Das war am frühen Abend, FuPa kann wenige Stunden später einen Schritt weitergehen: Der Ahrweiler BC, der in der Rheinlandliga, spielt, kommunizierte nämlich den Wechsel von Wunderlich und Co-Trainer Kevin Pires-Rodriques, der zwischen 2020 und 2023 selbst für Wuppertal auflief, zum Regionalliga-Klub.