FC Preußen Espelkamp: Trainerteam verlängert bis 2024 Westfalenligist FC Preußen Espelkamp hat die ersten Weichen für die Saison 2023/2024 gestellt.

Vereinsvorsitzender Jens Dawurske erklärt: "Wir haben in der Rückrunde der letzten Saisongesehen, zu welchen Leistungen die Mannschaft mit ihrem Trainerteam im Stande sind. In der laufenden Saison ist es so, dass aufgrund von enormen Verletzungspech von Woche zu Woche geschaut werden muss, welcher Spieler zu Verfügung steht. Der aktuelle 7. Tabellenplatz ist aufgrund dieser Tatsache vollkommen realistisch und wir lassen uns dadurch nicht aus der Ruhe bringen und in eine Aufstiegsfavoritenrolle drängen. Andere Mannschaften in der Liga haben stark aufgerüstet und die Vielzahl der aktuell längeren Ausfälle kann keine Mannschaft eins zu eins kompensieren."

In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Ziel ist es, die Mannschaft in der Westfalenliga weiter zu etablieren, stetig zu entwickeln und jungen Spielern weiterhin die Chance zu geben, höherklassig Fußball zu spielen, um dann zu schauen, was möglich ist. Dazu werden die nächsten Wochen genutzt, um Gespräche mit den aktuellen Spielern, sowie eventuellen Neuzugängen zu führen."