FC Memmingen: Nachzügler-Spitzenspiel am Dienstagabend

Zuletzt waren Mathias Bauer und Flemming Schug vom FC Memmingen zusammen mit den Ingolstädter Bayernauswahlspielern Egson Gashi, Mario Götzendörfer und Ishak Karaogul beim UEFA-Regions-Cup in Italien unterwegs. Die neu geschlossene Freundschaft ruht aber am Dienstagabend, wenn der FCM (5. Tabellenplatz / 25 Punkte) und der FC Ingolstadt (3. / 27 Punkte) um 19.30 Uhr im Bayernliga-Verfolgerduell und letzten Flutlichtspiel in diesem Kalenderjahr in der Arena aufeinandertreffen.

FCM-Trainer Stephan Baierl war verschnupft, dass die Ingolstädter Reservisten nicht schon, wie geplant, am vergangenen Freitag antreten wollten. Durch die Verschiebung hatten die Memminger mitten in der Runde insgesamt lange 17 Tage Pause. Da sei es schwer gewesen den Spannungsbogen im Training hochzuhalten. Nun gilt es, an die Serie mit drei Siegen in Folge vor der Unterbrechung in diesem Nachzügler-Spitzenspiel anzuknüpfen.