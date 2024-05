FC Meerfeld holt frischen Wind für Abwehr und Sturm

Mit Nico Herzog und Jerome-Oliver Scharfeld kommen zwei Spieler, die den Altersschnitt der Meerfelder Mannschaft wieder nach unten drücken werden. „Jerry“ Scharfeld ist eine richtige Tormaschine, die hoffentlich bald am Sportpark für viel Torjubel sorgen wird. In seiner jetzigen Mannschaft, dem VfvB Ruhrort-Laar II, führt der 21-Jährige nach 24 Spielen die Torschützenliste mit 31 Toren an. Das ist in der Liga der zweitbeste Wert.