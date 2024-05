FC Marxheim mit Kantersieg

Zum dritten Mal in Folge blieb der FC Marxheim in der Kreisoberliga ohne Gegentor und kam bei der Zweitvertretung des SV Zeilsheim zu einem nie gefährdeten 7:0-Auswärtserfolg.

Von der ersten Minute an bestimmte der FCM das Geschehen und der Führungstreffer ließ nicht lange auf sich warten. Dominik Friedrich setzte sich im Strafraum gekonnt durch und seine Ablage verwandelte Jelle Bok aus acht Metern sicher ins linke Eck (0:1, 14.). In der Folge ließen die Gäste eine ganze Handvoll großer Einschussmöglichkeiten liegen und so dauerte es bis zur 34. Minute, als sich Bok bei Friedrich revanchierte und ihm das 0:2 auflegte. Die zweite Halbzeit begann mit einer Zeitstrafe für Nico Diez wegen Handspiels (50.), aber das tat der Marxheimer Überlegenheit keinen Abbruch. Niklas Freitag traf den linken Pfosten (56.) und dann war erneut die Kombination Friedrich/Bok für den nächsten Treffer verantwortlich. Bei Boks Heber aus 16 Metern nach Vorlage von Friedrich gab es für Zeilsheims Schlussmann Uin Ono nichts zu halten (0:3,67.). Die Gastgeber dezimierten sich kurz darauf mit einer etwas kuriosen Hinausstellung. Youssef Taadou erhielt in der 70. Minute eine Zehn-Minuten-Strafe, lief jedoch bereits in der 75. Minute unangemeldet wieder auf den Platz und wurde regelkonform – aber natürlich sehr unglücklich – komplett des Feldes verwiesen. Bereits während der Zeitstrafe erhöhte Timo Ehlers auf 0:4, als er nach einer Ecke Ono im Kopfball deutlich übersprang (71.). In der Schlussphase hatte der FCM leichtes Spiel gegen erkennbar nachlassende Gastgeber und so erhöhten Louis Meyer (86.), Freitag (87.) und Friedrich (90.) zum Endstand von 0:7. Ein auch in dieser Höhe mehr als verdienter Sieg, denn den vielen Marxheimer Chancen stand auf der Gegenseite lediglich ein Lattenschuss von Mohamed El Mahi gegenüber (65.).

Der FCM hat in den letzten drei Wochen optimal gepunktet und erwartet nun in den nächsten vier Spielen ausnahmslos Gegner von der Tabellenspitze. Am kommenden Sonntag kommt die bereits als KOL-Meister feststehende Viktoria aus Kelsterbach auf den Sportpark Heide. Darauf folgen der FV Neuenhain (5.), die Spvgg Hochheim (2.) und die SG Bremthal (3.). Auf den Aufsteiger wartet auf derZielgerade der Saison also ein hartes Programm!