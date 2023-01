FC Marxheim: Mannschaften bleiben im Winter beisammen Der FC im Winter-TÜV: Während die erste Mannschaft überzeugt fehlt es der Zweiten an Konstanz und guten Ergebnissen

Wir hoffen das die Meisterschaft an uns geht, der FC Sulzbach erweist sich aber als hartnäckiger Verfolger.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Die Trainingsbeteiligung war optimal, weitestgehend wurden wir von Verletzungen verschont. Wir haben die entscheidende Spiele gewonnen: Gegen Sulzbach 5:2, gegen Sindlingen 3:1 & 4:1, gegen BSC Schwalbach 10:0 & 2:1 und auch die Spiele gegen TÜRK Kelsterbach konnten erfolgreich gestaltet werden 6:4 & 2:2. Jetzt liegt es an uns den Vorsprung zu halten.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Was den Abstieg angeht ist das schwer zusagen. Es liegt noch alles eng beisammen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

