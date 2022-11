FC Lennestadt: Friedrichs/Funke beerben Hüttemann im kommenden Sommer Staffel 2-Westfalenligist FC Lennestadt hat nach der kürzlichen Bekanntgabe von Chefcoach Jan Hüttemann, dass er sein Amt niederlegen wird, die Zukunft geklärt.

Funke hätte die FCL-Reserve in der Vorsaison beinahe in die Bezirksliga geführt, lediglich eine Niederlage im Entscheidungsspiel um Platz 1 gegen den SV Türk Attendorn verhinderte diesen Coup. Auch jetzt kämpft die 2. Mannschaft wieder um die Meisterschaft in der Kreisliga A Olpe.

Friedrichs war in der Vorsaison mit 30 (von insgesamt 56 Lennestädter Toren) der Garant für den Klassenerhalt. In der aktuellen Saison sind es erst fünf Tore in 14 Spielen. Dafür ist aber der 18-jährige Marvin Schulz die Entdeckung der Saison und hat bereits zehn Treffer erzielt.

Der 1. Vorsitzende Andreas Eickelmann erklärt gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost": „Martin macht einen guten Job bei der Zweiten. Die Truppe ist genau so gut beisammen wie unter seinem Vorgänger Thomas Stemmer. Bei ihm kann man eine Spielidee erkennen, er stellt die Mannschaft taktisch gut ein. Im geschäftsführenden Vorstand waren wir einhellig der Meinung, dass wir diesen Schritt machen sollten.“ Zu Friedrichs führt er aus: „So wie er vor zwölf Jahren in die erste Mannschaft kam, soll er auch jetzt junge Spieler heranführen. Es ist eine junge Truppe und vielleicht kann man mit dieser Personalie noch den einen oder anderen bewegen mitzumachen.“