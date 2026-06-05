FC Lauenburg plant nach Aufstieg den nächsten Schritt

Finley Grun (l.) und Mert Ali Güneş. – Foto: Verein

Der FC Lauenburg geht mit Rückenwind in die neue Saison. Der Klub hat den Aufstieg in die Kreisliga Hamburg sicher und beendet die Spielzeit in der Kreisklasse Hamburg 3 als Vizemeister. Hinter der überragenden zweiten Mannschaft des SV Nettelnburg/Allermöhe holte Lauenburg in 24 Spielen 56 Punkte, erzielte 108 Tore und stellte damit eine der gefährlichsten Offensiven der Liga.

Die Rückkehr von Grun ist ein deutliches Signal. Nach vier erfolgreichen Spielzeiten beim SC Vier- und Marschlande kommt der Angreifer zurück nach Lauenburg. In den vergangenen Jahren machte er vor allem durch seine enorme Treffsicherheit auf sich aufmerksam. Zweimal wurde Grun Torschützenkönig, in drei Spielzeiten erzielte er jeweils mehr als 20 Tore.

Nun richtet sich der Blick nach vorne. Trainer Emrüllah Akan und der Verein treiben die Personalplanungen für die kommende Saison voran. Dabei setzt Lauenburg auf zwei unterschiedliche, aber interessante Bausteine: Mit Finley Grun kehrt ein torgefährlicher Offensivspieler zurück, zudem rückt mit Mert Ali Güneş ein Torwart aus dem eigenen Nachwuchs fest in den Herrenbereich auf.

Akan hebt neben der Torgefahr auch den Einsatzwillen hervor. Grun sei vielseitig einsetzbar, bringe auf jeder Position „100 Prozent Einsatz“ und stelle sich immer in den Dienst der Mannschaft. „Jetzt in der Saison mit den Herren bin ich umso gespannter darauf zu sehen, wie er sein großes Potenzial innerhalb der Mannschaft weiterentwickelt und welchen Beitrag er für unsere gemeinsamen Ziele leisten wird.“

Für einen Aufsteiger ist ein Spieler mit dieser Quote besonders wertvoll. Grun bringt nicht nur Abschlussqualität mit, sondern gilt auch als flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der auf mehreren Positionen helfen kann. Akan kennt ihn zudem bereits aus früheren Zeiten. „Ich freue mich sehr, dass Finley wieder den Weg zum FC Lauenburg gefunden hat. Als sein damaliger Jugendtrainer war es für mich immer etwas Besonderes, einen Spieler wie Finley im Kader zu haben“, sagt der Trainer.

Grun formuliert klare Ziele

Auch Grun selbst kommt mit viel Motivation zurück. Seine Ansage ist deutlich: „Meine Ziele für die kommende Saison sind klar: Ich möchte mit der Mannschaft aufsteigen und persönlich wieder um die Torjägerkrone kämpfen. Ich freue mich auf die Mannschaft, auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Der Satz zeigt, wie ambitioniert der Rückkehrer denkt. Lauenburg steigt gerade erst in die Kreisliga auf, doch Grun will nicht nur ankommen, sondern direkt weiter erfolgreich sein. Nach einer Saison mit 108 Treffern passt ein solcher Spieler gut in eine Mannschaft, die bereits in der Kreisklasse über viel Offensivkraft gekommen ist.

Güneş macht den Schritt zu den Herren

Parallel dazu setzt Lauenburg weiter auf die Entwicklung eigener Talente. Güneş wird zur neuen Saison fest in den Herrenkader aufgenommen. Der Torhüter war vor zwei Jahren in die Jugend des Vereins gewechselt und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. In der vergangenen Saison überzeugte er nicht nur in der A-Jugend, sondern durfte bereits regelmäßig bei den Herren mittrainieren.

Akan sieht in ihm einen jungen Torwart mit Entwicklungspotenzial. „Mert stand zuletzt in unserer A-Jugend im Tor und macht jetzt den Schritt in den Herrenbereich. Mit ihm und Seif ist der Kader in der neuen Saison auf der Torhüterposition gut aufgestellt“, sagt der Trainer.

Besonders die Fortschritte des Nachwuchskeepers stimmen den Verein positiv. „Wir möchten ihn bei den Herren aufbauen und weiterentwickeln. Unser Torwarttrainer Peter ist sehr zufrieden mit seinen Fortschritten. Mert lernt schnell, hat gute Reflexe und bringt Ruhe auf der Linie mit“, erklärt Akan.

Auch menschlich passt Güneş offenbar gut in die Gruppe. Akan beschreibt ihn als disziplinierten Torwart, der sich voll auf Training und Spiel fokussiere. Zudem habe er mit seinen Leistungen bereits die eine oder andere Partie gerettet, wenn die Mannschaft keinen guten Tag gehabt habe.

Aufstieg im Blick - und Entwicklung im Kader

Güneş selbst freut sich auf den Schritt in den Herrenbereich. „Meine Ziele sind, die Mannschaft mit meiner ganzen Kraft zu unterstützen und bei allem zu helfen, damit wir am Ende gemeinsam aufsteigen können. Dass ich Teil dieser Familie bin und für Emmo Abi spielen darf, bereitet mir sehr große Freude“, sagt der junge Torwart. Zudem freue er sich auf die Zukunft mit der Mannschaft und darauf, gemeinsam Erfolge zu feiern.

Damit zeigt sich früh, wie Lauenburg die neue Saison angehen möchte. Einerseits kommt mit Grun ein Spieler zurück, der sofort Tore und Erfahrung liefern soll. Andererseits wird mit Güneş ein eigener Nachwuchsspieler aufgebaut. Genau diese Mischung kann für einen Aufsteiger wichtig werden: Qualität, die direkt hilft, und Spieler, die mit dem Verein wachsen können.

Nach Platz zwei und dem gesicherten Aufstieg in die Kreisliga ist klar: Der FC Lauenburg will den Schwung mitnehmen. Die ersten Personalien zeigen, dass der Klub nicht nur den Aufstieg feiern, sondern die nächste Saison frühzeitig vorbereiten will.

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