FC Kray: Sieben Neue für Christian Knappmann Oberliga Niederrhein: Vier Japaner sind unter den Neuen. Im Gegenzug verlassen sechs Spieler die Essener.

In der Winterpause konnte Oberligist FC Kray Neuzugänge unter Dach und Fach bringen, um den Kader für die anstehenden Aufgaben zu verändern und aufzustellen.

Mit Teruki Nakano (Mittelfeld), Keito Kasahara (Abwehr), Kojo Shirata (Mittelfeld) und Kazuhiro Takahashi (Sturm) stoßen gleich vier gebürtige Japaner zum Kader von Trainer Christian Knappmann.



Hinzu gesellen sich Mittefeldspieler Amed Öncel, der vom Oberligisten FC Gütersloh in die KrayArena wechselt, sowie die beiden Abwehrspieler Semih Köse (Mülheimer FC) und Adin Hrustic (Westfalia Herne).



„Wir haben den Kader bewusst verändert, weil es darum geht, eine neue DNA entstehen zu lassen“, erklärt Trainer Christian Knappmann zu den Neuverpflichtungen



Parallel haben einige Spieler den Verein in der Winterpause verlassen. Bubakarry Fadika wechselt zum ETB SW Essen, Joelle Cavit Tomczak zum TVD Velbert. Ebenso nicht mehr für unseren FCK am Ball sind Duc Anh Ngyuen Nhu, Ryota Nakaoka, Imad Aweimer Eric Gweth und Marcel Rosbach.