FC Kray: Erste Testspielniederlage der Wintervorbereitung Oberliga Niederrhein: 0:2 gegen die TSG Sprockhövel.

In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste aus Sprockhövel klar das Spiel. Die Krayer Mannschaft bekam selten Zugriff auf die Partie und kam nicht in die Pressingsituationen. Folgerichtig ging der Gast aus Sprockhövel bereits in der 7. Minute durch Sky Maximilian Krzysztofiak in Führung. Und nur zehn Minuten später erhöhte die TSG, erneut durch Krzysztofiak auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause.



FCK-Trainer Christian Knappmann stellte in der Halbzeit taktisch um und ließ sein Team in der zweiten Halbzeit Mann gegen Mann spielen, und dadurch bekam der FCK besseren Zugriff auf die Partie, dies allerdings ohne einen Treffer erzielen zu können, sodass am Ende eine 0:2-Niederlage zu Buche stand.



„Die erste Halbzeit ging verdientermaßen an die TSG Sprockhövel“, sagte Trainer Christian Knappmann nach dem Spiel. „Sie haben sich mit Ball sehr häufig gute Optionen erspielt, waren sehr geschickt, haben die freien Räume gut bespielt und hatten sicher gute 65 bis 70 Prozent Ballbesitz. Wir haben es leider nicht geschafft, aus unserem taktischen Basiskonzept in Überzahlsituationen zu kommen und den Gegner zu pressen, was uns in der Vorwoche in Erkenschwick noch gelungen ist. Sicher hatten wir heute nach den Trainingseinheiten auch ein leichtes körperliches Tief. Ich habe dann zur zweiten Halbzeit, wie früher, auf Mann gegen Mann umgestellt. Jeder wusste dann ob seiner Aufgaben, jeder hatte seinen direkten Gegenspieler, was dazu geführt hat, dass unser Spiel in den zweiten 45 Minuten wesentlich besser lief. So gehen wir nun mit gemischten Gefühlen, jedoch voller Tatendrang in die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft.“



Hier geht es für den FC Kray ab 13 Uhr in der Sporthalle Am Hallo in der Endrundengruppe 1 gegen den VfB Fronhausen, SV Burgaltendorf und ESC Rellinghausen.