FC Herrliberg: Trainernachfolge geklärt

Oscar Barreiro wird neuer Cheftrainer beim FC Herrliberg. Das gab der Zweitligist heute Vormittag bekannt. Der 42-Jährige folgt per 1. Juli auf den scheidenden Beni Benz.
"Der Verein darf sich auf einen Trainer freuen, der mit viel Herzblut und Engagement coacht und den Fussball ebenso lebt wie sein Vorgänger", schreibt der Vorstand des FC Herrliberg in einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage.
Oscar Barreiro war im vergangenen Herbst als Co-Trainer des FC Uster zurückgetreten, nachdem den Zürcher Oberländern der Start in die Saison in der 2. Liga interregional gründlich misslungen war. Zuvor hatte er das Geschehen auf und neben dem Platz beim FC Uster über ein Jahrezehnt lang geprägt, zunächst als Mittelfeld-Stratege, später als Co-Trainer des Männer-Fanionteams und zwischenzeitlich auch als Trainer des Frauen-Fanionteams.
Vor seiner Zeit bei Uster war Barreiro in der 2. Liga interregional und der 1. Liga aktiv, unter anderem für Küsnacht, Freienbach, Thalwil und Red Star.
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Der amtierende Herrliberg-Trainer Beni Benz, der zudem auch Geschäftsführer des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) ist, hatte Anfang März angekündigt, dass er nach Abschluss der laufenden Saison eine Auszeit nehmen wird. Unter seiner Leitung - er stand beim Seeklub sechs Jahren an der Seitenlinie - hat sich das Fanionteam sowohl sportlich als auch strukturell erheblich weiterentwickelt: 2022 gelang der Aufstieg von der 3. in die 2. Liga.
Seitdem haben sich die Herrliberger mit einer nahezu ausschliesslich aus Eigengewächsen bestehenden Mannschaft auf dieser Stufe als Spitzenteam etabliert. In der laufenden Meisterschaft der Gruppe 2 liegt der FCH auf Rang 3, mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Veltheim.
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