FC Herrliberg: Trainernachfolge geklärt Oscar Barreiro übernimmt ab Juli von Beni Benz von Sandra Trupo · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Oscar Barreiro übernimmt beim FC Herrliberg im Sommer die Nachfolge des scheidenden Beni Benz. – Foto: regional-fussball.ch/FC Uster

Oscar Barreiro wird neuer Cheftrainer beim FC Herrliberg. Das gab der Zweitligist heute Vormittag bekannt. Der 42-Jährige folgt per 1. Juli auf den scheidenden Beni Benz.