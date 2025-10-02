Schaffhauser Viertligist wechselt Trainer

FC Neunkirch: Weber ersetzt Sabani als Coach. Beim in der Viertliga-Gruppe 5 spielenden FC Neunkirch ist es früh zu einem Trainerwechsel gekommen. Bei den Schaffhausern übernahm Ende September Michael Weber für Isamedin Sabani den Chefposten. Dabei reichte es beim Debüt zumindest für ein 2:2-Remis in Büsingen , Sabani hatte erst auf die Saison hin für die bisherige Verantwortliche Manuela Gutknecht übernommen.

Dardania St. Gallen: Trainer Escobar mit Rücktritt. Beim Interregio-Verein Dardania St. Gallen hat Trainer Oscar Escobar seinen Rücktritt gegeben. Der Mannschaft würden "frische Impulse gut tun", begründet er seinen Entscheid. Den Ostschweizern ist der Start in die neue Saison in der Gruppe 5 gründlich missglückt. Vier Niederlagen steht nur ein Remis gegenüber, wodurch sie derzeit auf zweitletzten Platz klassiert sind. Escobar war seit Sommer 2024 Coach bei Dardania . Bis auf Weiteres übernehmen Begat Bushati und Armando Senese ad interim. Am kommenden Samstag gastieren die St. Galler bei Aufsteiger Seuzach .

Schlägerei nach Ausgleich in Fünftliga-Spiel. Kurz vor Schluss der Fünftliga-Partie zwischen Dardanët Schaffhausen und Beringen kam es zu weit mehr als nur unrühmlichen Szenen. Als die Gastgeber den Ausgleich erzielten, feierten sie lautstark direkt vor den Beringer Fans und Spielern – eine Provokation, die die Emotionen auf beiden Seiten hochkochen liess. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Fäuste flogen, und der Schiedsrichter sah sich gezwungen, das Spiel abzubrechen. Der FC Beringen reagierte sofort und zog das Team aus dem Trainings- und Spielbetrieb zurück. "Wir tolerieren keinerlei Gewalt, in welcher Form auch immer, und distanzieren uns entschieden von den Vorfällen während des Spiels“, erklärte der Verein gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten". Derweil zeigte sich Dardanët-Präsident Agron Mhaxheri überrascht: "Das Ganze kam auch für uns unerwartet.“ Als Konsequenz wurde das nächste Spiel der Schaffhauser vorsorglich verschoben. Es ist nun zu erwarten, dass der Fussballverband der Region Zürich auch Sanktionen gegen die Gastgeber prüfen wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Uster 1909 (@fcuster1909)

FC Uster: Oscar Barreiro als Co-Trainer zurückgetreten. Dem FC Uster ist der Start in die Saison in der 2. Liga interregional gründlich missglückt. Nach vier Partien wartet das Tabellenschlusslicht der Gruppe 3 noch immer auf das erste Erfolgserlebnis. Nun ist beim FCU der langjährige Assistenztrainer Oscar Barreiro von seinem Amt zurückgetreten. Der Verein schreibt zum vorzeitigen Abgang des 41-Jährigen: "Der Rücktritt von Oscar Barreiro mag gegen aussen überraschend wirken, ist jedoch das Ergebnis gemeinsamer interner Analysen und Entwicklungen des Trainerstaffs während der vergangenen Monate." So oder so: Gefordert sind die Ustermer als Nächstes beim Aufsteiger Kirchberg BE.

Abschied von Dietmar "Didi" Morchner. Dietmar "Didi" Morchner ist Anfang September im Alter von 74 Jahren verstorben. Der Deutsche hinterliess vor allem in den 1980- und 1990-er Jahre als Trainer seine Spuren im Zürcher Regionalfussball. In dieser Zeitspanne feierte er grosse Erfolge mit dem FC Stäfa und FC Bülach, für die er jeweils langfristig tätig war. Zuletzt in der Region tätig war Morchner bis Ende 2001 beim in der 1. Liga spielenden FC Freienbach. Der FC Bülach schreibt über ihn in einem Nachruf: "Didi Morchner war ein Trainer mit Ecken und Kanten – direkt, geradlinig, furchtlos in der Auseinandersetzung, wenn es nötig war."

