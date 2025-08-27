FC Gütersloh: Talent muss wieder gehen - Maiella lange gesperrt

Im Mai hatte der FC Gütersloh früh mitgeteilt, dass der 18-jährige Paul-Joel Sauer unter Vertrag genommen wird. Der Mittelfeldspieler hatte nach einem erfolgreichen Jahr beim U19 DFB-Nachwuchsligisten Chemnitzer FC im Probetraining überzeugt. Für Spielzeit in der vierthöchsten Spielklasse dürfte es beim Regionalliga-Topteam FCG wohl aber noch nicht reichen. Sauer kam bislang nur zu einem Pflichtspiel im Westfalenpokal, als er beim 7:0-Sieg gegen Landesligist VfL Kamen einen Strafstoß verschoss. Nun wurde der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Der 27-jährige Paolo Maiella steht in der Regionalliga vorerst nicht zur Verfügung. Der Verein teilt mit, dass der Offensivmann für seine Rote Karte bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison gegen Fortuna Köln für vier Regionalliga-Partien gesperrt wurde.

Im zwischenzeitlichen Westfalenpokal-Spiel am 3. September gegen Landesligist SuS Bad Westernkotten ist der Sommer-Neuzugang, der vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gekommen ist, aber spielberechtigt, so der Verein.