FC Gütersloh verpflichtet U19-Talent vom Chemnitzer FC

„Paul war beim Probetraining bei uns und hat uns überzeugt. Er ist ein laufstarker, junger und entwicklungsfähiger Spieler, der noch Zeit brauchen wird. Paul bringt eine gute Ausbildung und viel Fleiß mit“, lobt Trainer Julien Hesse den Mittelfeldspieler.

Der Nachwuchsmann, der im September 19 Jahre alt wird, wechselte im vergangenen Sommer in die U19 des Chemnitzer FC. In der DFB-Nachwuchsliga erreichte Chemnitz als einer der Gruppensieger die "Meisterrunde" und traf dort zuletzt u. a. auf den FC Bayern München. Sauer wurde in 23 der 24 Partien eingesetzt (2 Tore). Vorherige Ausbildungsstationen waren am Mittelrhein der SC Fortuna Köln (u. a. U17-Bundesliga) und BW Königsdorf.