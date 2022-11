FC Frauenweiler – Heidelberger SC 5:0

Zum Spitzenspiel der Landesliga spielte heute der Tabellenzweite aus Heidelberg

bei den FC-Damen. Jede Mannschaft wusste um was es ging, der Sieger konnte sich

weiterhin Aufstiegschancen ausrechnen. Die FC-Damen legten gleich richtig los denn

in der 4 Min. war MOIRA MURIC´ zur Stelle und machte ganz cool das 1:0 für unser

Team. Nur eine Minute später brachte MOIRA MURIC´ eine perfekte Flanke in den fünf Meter

Raum und MELIKE SARICA musste nur noch einköpfen und es Stand 2:0 für uns.

Dann verletzte sich leider in der 14 Min. unser 2. Kapitän ESTHER VAN DORT am Knie,

als sich unglücklicherweise am Rasen hängen blieb und ausgewechselt werden musste.



WIR WÜNSCHEN DIR EINE GUTE BESSERUNG! :-)

Der HSC wehrte sich Tapfer gegen die drohende Niederlage.

In der 42 Min. dann ein Traumpass von DILARA SARICA auf die rechte Außenseite

wo GINA KRESS den Ball bekam und unsere freistehende MOIRA MURIC´ im Strafraum bediente. Das war das 3:0 für unsere FC-Damen.



In der zweiten Halbzeit bekamen die vielen Zuschauer dann ein schöneres Spiel von

beiden Mannschaften zu sehen. In der 56 Min. verwandelte unsere Innenverteidigerin

JASMIN RÜHLE einen direkten Freistoß aus ca. 25 Metern in den Torwinkel.

(Gegen die SpG Dielheim/Wiesloch hatte sie schon solch ein Traumtor geschossen)