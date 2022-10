FC Frauenweiler – SpG Wilhelmsfeld/Schriesheim 9:0

Frauenweiler hatte die SpG Wilhelmsfeld/Schriesheim zu Gast und sie zeigten schon in den

ersten Minuten wer in Frauenweiler das sagen hat. Nach einer Min. hatten die FC-Damen

ihre erste und in der 12 Min. die zweite Chance als MELIKE SARICA den Ball knapp über das Tor köpfte. Endlich in der 22 Min. war es soweit wir sahen das 1:0 für den FC nach einem

schönen Pass von STEFANIE ZERR, konnte MELIKE SARICA das Tor erzielen.

Es wurden weiterhin Chancen heraus gespielt und STEFANIE ZERR verschoss

in der 32. Min. einen Handelfmeter den die Torfrau der Gäste parieren konnte.

Dann fiel das 2:0 in der 38 Min. als eine Flanke von MOIRA MURIC´ in den

Strafraum kam und eine Abwehrspielerin von den Gästen den Ball mit dem Kopf ins eigene

Tor beförderte. Das 3:0 gelang den FC – Damen dann kurz vor der Halbzeit in der 39 Min.

durch MOIRA MURIC.

Die klar bessere Mannschaft war Frauenweiler und die Gäste waren durch die offensive Spielweise vom FC stark überfordert. Durch denn ständigen Druck auf das Tor der Gäste erzielte dann in der 49 Min. DILARA SARICA das 4:0 durch einen Eckball

der von MOIRA MURIC´ getreten wurde.

Danach schossen die FC-Damen in regelmäßigen Abständen ihre Tore.

In der 53 Min. dann das 5:0 von MOIRA MURIC, in der 65 Min. dann ein herrlicher

Pass von STEFANIE ZERR in den freien Raum den sich MELIKE SARICA erlief und

zum 6:0 einschob.