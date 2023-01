"Jede Spielerin muss sich einen Tick steigern" FuPa Baden Wintercheck ++ FC Odenheim Frauen

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Mit nach der Vorrunde Platz sechs konnten wir nicht ganz an die starke letztjährige Runde anknüpfen, in der wir sowohl nach der Hinserie als auch in der Endabrechnung Platz vier belegt haben. Dies war vor allem in großem Verletzungspech begründet, die eine oder andere Spielerin kam aber auch nicht ganz an die Form des Vorjahres heran.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Wir freuen uns auf die Rückkehr unserer langzeitverletzten Spielerinnen Jacqueline Hertl und Larissa Schöninger und hoffen, dass auch noch die eine oder andere in der Vorrunde ebenfalls fehlende Spielerin wieder einsatzfähig sein wird.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Wir hoffen, dass unser Team in der Rückrunde in personeller Hinsicht nicht weiterhin vom Pech verfolgt wird und dann die „komplette Kapelle“ zur Verfügung stehen wird. Allein damit wird es aber natürlich nicht getan sein, jede Spielerin muss sich auch wieder einen Tick steigern.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Dass wie bereits im Vorjahr Frauenweiler und St. Leon/Mingolsheim Platz eins unter sich ausmachen werden, war uns bereits vor dem ersten Rollen des Balles klar. Die drei neu unserer Liga zugeteilten Mannschaften waren zuvor nicht einzuschätzen. Einzelne Ergebnisse waren durchaus überraschend, insgesamt bewegt sich aber alles im erwartbaren Rahmen. Dass zum Beispiel Mannschaften wie Dielheim/Wiesloch und HD-Nord stärker geworden sind, kam für uns nicht überraschend.