FC Frauenweiler - FC Odenheim 4:0

Der FC Odenheim war der erwartet schwere Gegner für die FC Damen.

Die Mannschaft zeigte wiederum eine geschlossene Mannschaftsleistung.

In der 6. Min. dann der erste Torjubel für unser Damenteam als MOIRA MURIC´ allein auf

die Torfrau zu lief und mit einem herrlichen Lupfer die 1:0 Führung erzielte.

Von nun an war es ein offenes und kampfbetontes Spiel, jeder war gespannt

wer das nächste Tor erzielt. In der 26. Min. dann ein toller Schuss von den

Gästen, aber YASMIN DAGLI konnte diesen Schluss mit einer Glanzparade zum

Eckball abwehren. In der 40. Min. setzte sich STEFANIE ZERR mit ihrem bekannten

Alleingang durch und machte das wichtige 2:0 vor der Halbzeit.



Nach der Halbzeitpause weiterhin von beiden Mannschaften ein verbissener Kampf um

jeden Ball, aber unsere Abwehrreihen standen sehr gut, auch ohne unsere verletzte

Spielerin ESTHER VAN DORT.



In der 71. Min. dann die Vorentscheidung! GIZEM KANTARCI konnte einen gut

aufgelegten Ball von MOIRA MURIC´ zum 3:0 einschießen. Der FC Odenheim

gab auch nach unserer 3:0 Führung nicht auf und tauchte immer wieder

gefährlich vor unserem Strafraum auf, dabei hatte unsere Abwehr immer schwerste

Arbeit zu verrichten um ein Tor von den Gästen zu verhindern.

In der 85. Min. machte STEFANIE ZERR den Sack zu und erzielte das 4:0 durch einen

Schuss aus der zweiten Reihe in den Torwinkel.

Günter Gellert