FC Eintracht Norderstedt, FC St. Pauli II und Altona 93 hoffen weiter

Fokus auf den Abstiegskampf. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

St. Pauli II muss daheim gewinnen

Für den FC St. Pauli II spitzt sich die Lage weiter zu. Nach der deutlichen 1:4-Niederlage beim VfB Oldenburg steckt das Team mit 22 Punkten tief im Tabellenkeller fest. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist weiterhin knapp, doch die Formkurve zeigt nach unten. Mit Hannover 96 II wartet nun ein Gegner aus dem oberen Tabellenmittelfeld, der trotz seiner Rolle als Zweitvertretung konstant punktet und über viel Qualität verfügt. Für St. Pauli zählt im Heimspiel nur ein Sieg, um den Anschluss zu halten - ein weiteres Abrutschen würde die Situation erheblich verschärfen.

Altona würde Bonuspunkt mitnehmen

Nach fünf Niederlagen in Serie hat Altona 93 mit dem 3:2-Erfolg gegen TuS Blau-Weiß Lohne ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Der Rückstand auf die Konkurrenz konnte verkürzt werden, doch weiterhin steht das Team mit 22 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Die Aufgabe beim SV Drochtersen/Assel wird allerdings enorm anspruchsvoll. Der Tabellenzweite gehört zu den konstantesten Teams der Liga und konnte zuletzt auch bei Hannover 96 II gewinnen. Für Altona wird es darauf ankommen, den Schwung aus dem letzten Spiel mitzunehmen und erneut mutig aufzutreten. Eintracht braucht Zähler in Bremen

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 15:00 live PUSH

Der FC Eintracht Norderstedt hat sich mit dem 3:1-Erfolg gegen den FSV Schöningen etwas Luft verschafft und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte ausgebaut. Dennoch bleibt die Lage angespannt, denn jeder Punktverlust kann die Situation schnell wieder kippen. Mit dem Bremer SV wartet nun ein formstarker Gegner aus dem oberen Mittelfeld, der zuletzt das Stadtduell gegen Werder Bremen II für sich entschied. Für Norderstedt wird es darum gehen, defensiv stabil zu stehen und die zuletzt gezeigte Effizienz beizubehalten.

Derby für den HSV II So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II Hamburger SV Hamburger SV II 15:00 PUSH Der Hamburger SV II bewegt sich mit 43 Punkten im gesicherten Mittelfeld, musste zuletzt jedoch einen Dämpfer hinnehmen. Die 0:2-Niederlage gegen den BSV Kickers Emden zeigte, dass die Mannschaft nicht konstant genug ist, um weiter nach oben zu schielen. Beim Auswärtsspiel gegen SV Werder Bremen II geht es vor allem darum, wieder Stabilität in die eigenen Ergebnisse zu bringen. Bremen steht nur knapp hinter dem unteren Tabellenmittelfeld und braucht selbst Punkte, was ein intensives Duell erwarten lässt.

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