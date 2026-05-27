FC Eddersheim erhält Regionalliga-Lizenz

Der FC Eddersheim könnte Eintracht Frankfurt II in die Regionalliga folgen. Die Lizenz wurde dem Verein am Dienstagabend erteilt. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hattersheim. Obwohl am Dienstag kein Hessenliga-Spiel anstand, ist der FC Eddersheim seinem großen Traum von der Regionalliga ein großes Stück näher gekommen. Am späten Abend, um circa 23 Uhr, hat der Verein die schriftliche Bestätigung bekommen, dass ihm die Lizenz für die Regionalliga-Saison 2026/27 erteilt wird. Damit ist klar: Der Verein darf an der Aufstiegsrunde teilnehmen und dürfte, sollte tatsächlich der Aufstieg gelingen, auch kommende Runde in der Regionalliga an den Start gehen.

Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen des FCE, allen voran Christopher Reuter und Günter Fuchs, daran gearbeitet, alle nötigen Kriterien für die Lizenz-Erteilung zu erfüllen. Seit Monaten glich die Arbeit für dem Verein einem zweiten Job, bis zuletzt war vor allem die Suche nach einem möglichen Ausweichstadion die größte Hürde im Lizenzierungsverfahren - kurz vor Ende der Deadline wurde mit dem Stadion in Aschaffenburg eine regionalligataugliche und für den Verein bezahlbare Lösung gefunden.

Dementsprechend erleichtert zeigte sich Eddersheims Clubchef Erich Rodler am Morgen danach. "Wir sind sehr froh, dass das Thema erledigt ist. Es hat uns eine Menge Zeit und Nerven gekostet. Für einen normalen Amateurverein ist so etwas eigentlich nicht handelbar. Aber es ist schön zu sehen, welche Kräfte in unserem Verein stecken und wozu wir in der Lage sind."

Nach der letzten Partie beim Unterbau des SV Darmstadt 98 wird der FCE dann die Aufstiegsrunde zur Regionalliga mit dem Auswärtsspiel beim VfR Mannheim eröffnen.

Do., 04.06.2026, 00:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim FC Eddersheim Eddersheim 00:00 live PUSH

Unmut über geplatzten Petak-Transfer

Doch es gibt auch eine unerfreuliche Nachricht. Der eigentlich als perfekt vermeldete Transfer von Raoul Petak ist geplatzt. Der Stürmer hat sich trotz vorheriger Zusage nun doch entschieden, bei seinem bisherigen Verein, dem SV Rot-Weiß Hadamar zu bleiben. Am Sonntag informierte Petak Trainer Carsten Weber darüber, am Tag davor hatte er mit Rot-Weiß durch einen 5:0-Erfolg in Burg die Tabellenspitze der Verbandsliga übernommen und steht kurz vor dem Meistertitel und dem direkten Aufstieg. FCE-Chef Rodler übt vor allem am Verein Kritik: "Wenn ein Spieler woanders zugesagt hat, sollte das Thema eigentlich erledigt sein. So etwas macht man nicht, von Hadamar war das sehr schwach. Gerade die Stürmerposition ist sehr wichtig in der Kaderplanung."

Gut möglich, dass sich beim FCE nun in der Offensive noch was tun wird. Auch die Verlängerung von Nils Fischer ist noch möglich. Dazu hat Außenspieler Angel Arthee für die neue Runde zugesagt.