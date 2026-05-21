FC Eddersheim meldet vier Top-Transfers

Yannis Severis, Raoul Petak, Ronaldo dos Santos Ferreira und Aret Demir (im Uhrzeigersinn) spielen in der kommenden Saison für den FC Eddersheim. – Foto: Claus, Weiss, Amini (2)

Eddersheim. Nach der bereits feststehenden Vizemeisterschaft läuft beim FC Eddersheim vor allem hinter den Kulissen die Planung auf Hochtouren. Zum einen geht es für die Verantwortlichen darum, bis zur Deadline am 27. Mai alle nötigen Voraussetzungen für die Regionalliga-Lizenz zu erfüllen und für die Aufstiegsspiele zugelassen zu werden. Zum anderen befindet sich die Kaderplanung auf der Zielgeraden. Ein Team zusammenzustellen, das entweder in der Hessenliga wieder oben mitspielen, oder aber in der Regionalliga die Klasse halten soll, war die Hauptaufgabe für den sportlichen Leiter Erich Rodler. Der nun gleich ein Quartett an Neuzugängen verkündet hat, die auf dem Transfermarkt durchaus begehrt gewesen sein dürften. Drei Spieler kommen von aktuellen Ligarivalen, ein Spieler möglicherweise von einem künftigen Gegner in der Hessenliga.

So kommt von Rot-Weiß Hadamar Raoul Petak zum FCE. Der 20-Jährige, der in der B- und A-Jugend bei Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, ist mit derzeit 20 Toren und elf Assists der drittbeste Scorer der Verbandsliga Mitte und könnte mit dem derzeit Tabellenzweiten noch den Sprung ins hessische Oberhaus schaffen. "Ein Top-Stürmer, der uns sehr gut tun wird", sagt Rodler.

Petaks Verpflichtung ist nicht gleichbedeutend damit, dass der bisherige Neuner Nils Fischer den Verein verlässt. "Wir sind hier noch in Gesprächen, er ist ein Top-Mann. Es kann sein, dass es auch hier für ihn weitergeht", sagt Rodler. Dazu hat aus der Sturmspitze auch Nils Kohlbacher bereits verlängert.

Genau wie Petak gehört auch Yannis Severis in die Kategorie 'jung und begehrt'. "Ein großes Talent, das viele Vereine haben wollten. Der Wechsel war zum Glück schon frühzeitig in trockenen Tüchern", sagt Rodler über den 19-Jährigen, der sich derzeit noch von einem Kreuzbandriss erholt zuvor bereits in der Verbandsliga-Mannschaft von Rot-Weiß Walldorf auf eine starke Quote und auch bis zu seiner Verletzung im Hessenliga-Team der Walldorfer regelmäßig zum Einsatz kam.

Aret Demir soll Patrick Schorr ersetzen

Weil sich beim FCE der Abschied des erfahrenen Mittelfeldspielers Patrick Schorr andeutet, der aus beruflichen Gründen wohl kürzertreten wird, bestand in der Zentrale Handlungsbedarf. Die Lücke von Schorr soll Aret Demir schließen, der mit 30 Jahren und knapp 150 Hessenliga-Spielen in die Kategorie "gestandener Spieler" einzuordnen ist.

Gemeinsam mit Demir wechselt auch Ronaldo dos Santos Ferreira aus Hanau nach Eddersheim. Der 24-jährige Linksfuß kann im offensiven Mittelfeld zentral oder auch auf Außen eingesetzt werden. dos Santos wohnt in Kelsterbach, war also auch aus geografischen Gründen eine naheliegende Verstärkung für den FCE. "Aus meiner Sicht auch einer der Topspieler der Liga", adelt ihn Rodler.

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr Türk Gücü Friedberg TG Friedberg FC Eddersheim Eddersheim 15:00 PUSH

Ein weiterer Zugang aus dem Offensivbereich soll am kommenden Wochenende noch finalisiert werden. Sollte Eddersheim auch kommende Runde Hessenliga spielen, will der Verein wieder "eine gute Rolle" spielen. Das sollte mit dem Kader sowie den drei bisherigen Verstärkungen Robin Hofmann, Julian Donges (beide SV Gonsenheim) und Anthony Letica (kommt vom nächsten Gegner Türk Gücü Friedberg) durchaus möglich sein.