FC Dübendorf: Trainer Krasniqi tritt ab

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Der FC Dübendorf muss sich mit Blick auf die kommende Saison nach einem neuen Trainer umsehen: Shaip Krasniqi, der das Interregio-Team aus dem Glattal führt, wird den Verein nach drei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen.

Für den FC Dübendorf beginnt die Rückrunde in der Interregio-Gruppe 3 mit einem Heimspiel gegen den SC Binningen .

Kurz vor der Auftaktpartie wurde bekannt, dass Trainer Shaip Krasniqi den Verein im Juni nach drei Saisons verlassen wird. Mit ihm wird auch Assistent Visar Sylaj sein Engagement beenden.

Krasniqis Zeit beim derzeitigen Tabellenzwölften war von Beginn an von Auf und Ab geprägt. Trotz sportlicher Durststrecken war er stets unumstritten.

Dies nicht zuletzt dank des vollsten Vertrauens von Präsident Markus Herzog: "Ich bin absolut überzeugt von ihm und die Mannschaft steht geschlossen hinter ihm", sagte Herzog beispielsweise gegenüber dem "Zürcher Oberländer" im November 2024 in einer ähnlichen sportlichen Situation.

Wiederholt im Abstiegskampf

Unter Krasniqi klassierte sich der FC Dübendorf nach dem Wiederaufstieg im 2023 in der 2. Liga interregional zweimal auf dem 11. Platz. Die aktuelle Konstellation ist somit so quasi deckungsgleich.

Gründe zur Zuversicht gibt es trotzdem im Lager der Glattaler. "Wir waren in der Rückrunde stets besser", sagte Klubchef Herzog gegenüber der Regionalzeitung. Für den Ligaerhalt seien wohl 30 Punkte nötig, rechnet er vor.

Parallel dazu ist Herzog nun gefordert einen Nachfolger für Krasniqi zu finden. Die Entscheidung soll bis spätestens mitte der Rückrunde fallen.

Pause oder in eine höhere Liga?

Und Shaip Krasniqi? Dieser dürfte eine Pause einlegen. Ein neues Engagement kann er sich im Moment nur vorstellen, sofern ihm ein Angebot aus einer höheren Liga vorliegen würde. "Es müsste schon etwas wirklich Gutes sein", betont der 45-Jährige.

Der gebürtige Rüner war vor seine Zeit in Dübendorf beim damaligen Erstligisten Linth 04 tätig. Zunächst als Assistent, dann für wenige Wochen als Cheftrainer. Von 2017 bis Ende 2021 coachte er ausserdem das Fanionteam seines Stammvereins Rüti auf Stufe Interregio und 2. Liga.