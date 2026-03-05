Noch ein Neuer für Uster - Kaderumbruch in Pratteln

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC Allschwil

Trainer: Fabian Cigliano

Zugänge: Nikola Gajic (FC Concordia Basel), Maurin Gut (BSC Old Boys), Ertugrul Yagcioglu (FC Pratteln)

Abgänge: Lyes Arrad (BSC Old Boys II), Ömer Dilaver Yagimli (US Olympia 1963), Sofiane Bilal Laoufi (BSC Old Boys II), Benoit Ferreira Efraim (AS Timau Basel), Seykou Sy (FC Pratteln)



FC Bülach

Trainer: Daniel Bernhardsgrütter

Zugänge: Tim Bossart (FC Willisau), Hakan Erdogu (FC Thalwil), Leon Kovacevic (FC Regensdorf Junioren), Salah Kermi (FC Dietikon)

Abgänge: Patrick Lüthi (FC Oberglatt), Fabian Lüthi (FC Oberglatt), Aron Santos (FC Seuzach), Elia Centoducato (FC Uster)





FC DübendorfTrainer: Shaip KrasniqiZugänge: Lorik Idrizi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Nino Simic (FC Klingnau)Abgänge: Shahid Malhis (Zürich City SC), Malik Sow (Zürich City SC), Victor De la Rosa Almanzar (FC Horgen)FC Kirchberg BETrainer: Niklaus AebiZugänge:Abgänge:

FC Lachen/Altendorf

Trainer: Philipp Egli

Zugänge: Erijon Bislimi (SC Siebnen)

Abgänge: Lionel Etoundi Bilomba (Zürich City SC), Maximiliano Cossa (Argentinien), Adnan Talevic (SC Siebnen)



FC Liestal

Trainer: Sohail Bamassy

Zugänge: Ali Alkan (FC Concordia Basel II), Ismet Osmani (zuletzt FC Langenthal), Emir Aydogan (SV Muttenz)

Abgänge: Emre Sahin (FC Birsfelden), Ben Bruder (FC Pratteln)



FC Pratteln

Trainer: Daniel Widmer

Zugänge: Ben Bruder (FC Liestal), Leandro Köstinger (BSC Old Boys Junioren), Ammar Munishi (FC Concordia Basel II), Seykou Sy (FC Allschwil), Jordy Renato Nestor Margaretta (VfR Kleinhüningen), Ognjen Zivkovic (zuletzt Trayal Kruševac/SER), Jhonatan Felipe Cambindo Giraldo (KF Shiroka/ALB), Marvin Meier (FC Concordia Basel), Roman Schneider (FC Concordia Basel)

Abgänge: Florent Gacaferi (SC Dornach), Enrique Stefanelli (FC Birsfelden), Adrian Falcone (FC Birsfelden), Robert Gjergjaj (FC Aesch), Ronnie Pesenti (FC Gambarogno), Gerarld Asaba Tekwa (HNK Croatia Basel), Ertugrul Yagcioglu (FC Allschwil), Lorik Shehu (SV Muttenz), Erin Shala (SV Muttenz), Melvin Pletscher (FC Birsfelden), Erik Rieser (FC Dardania)



FC Red Star Zürich

Trainer: Jérôme Oswald

Zugänge: Armaan Kalra (FC Kosova), Nicolas Simon Mbazoa (FC Dietikon)

Abgänge: Gian Marco Bellisario (FC Mutschellen), Mattia Spiniello (FC Küsnacht)



FC Thalwil

Trainer: Gianni Lavigna

Zugänge: Dennis Aberia (FC Dietikon), Kader Abubakar (FC Baden), Ardi Morina (zuletzt FC Baden), Leandro Noel Rüesch (Zürich/Red-Star U18)

Abgänge: Hakan Erdogu (FC Bülach), Baki Sari (FC Glattbrugg)



FC Uster

Trainer: Etienne Scholz

Zugänge: Caner Türkmen (SV Schaffhausen), Nevio Kyburz (FC Phönix Seen), Adrian Gehrig (FC Phönix Seen), Elia Centoducato (FC Bülach)

Abgänge: Boris Steiner (FC Frauenfeld)



SC Binningen

Trainer: Dominik Müller

Zugänge: Felix Löpfe (SV Muttenz)

Abgänge: Haris Hodzic (SC Dornach), Orkun Cetin (FC Münchenstein), Gabriel Andrijasevic (BSC Old Boys)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 3 getätigt



SC Dornach

Trainer: Arjan Peco

Zugänge: Florent Gacaferi (FC Pratteln), Haris Hodzic (SC Binningen), Thibault Francois Herve Lancry (FC Bassecourt), Vigan Badalli (FC Prizreni/KOS)

Abgänge: Antoine Diop (FC Saint-Louis Neuweg/FRA), Naoufel El Mouzili (FC Develier), Leonot Bajrami (Kosovo), Alpha Omar Top (FC Birsfelden)



Zürich City SC

Trainer: Gabriel Machado

Zugänge: Lukas Winzap (zuletzt für FC Zürich lizenziert), Shahid Malhis (FC Dübendorf), Malik Sow (FC Dübendorf), Araz Sadik (FC Linth 04), Douglas Oliveira (FC Republika Srpska), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Florentino Da Silva (FC Langenthal), Lionel Etoundi Bilomba (FC Lachen/Altendorf), Alessandro Gomes De Araujo Junior (FC Kosova), Abel Hugo Nseke Etouman (FC Langenthal), Serge Kevyn Aboue Angoue (SV Rümlang)

Abgänge: Mohamet Mballo Mballo (Spanien), Ibrahim Bamba (England), Serkan Polat (FC Schlieren), Julio Sant Anna (FC Affoltern a/A), Gilberto Adul Seidi (GD Samora Correia/POR), Robi Gajsek (NK Dekani/SVK), Albert Buqaj (SV Rümlang), Raul Eisele (FC Horgen)

