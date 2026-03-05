 2026-03-05T07:49:35.839Z

Transfers

Noch ein Neuer für Uster - Kaderumbruch in Pratteln

Winter-Transferübersicht: 2. Liga interregional, Gruppe 3

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 12:24 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
2. Liga inter, Gr. 3
Zürich City
FC Lachen
FC Thalwil
FC Red Star

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC Ajoie-Monterri
Trainer: Thierry Payet, Harold Santin
Zugänge: Mattéo Philippe (FC Grandvillars/FRA), Ibrahima Sissoko (FC Courrendlin-Courroux), Melvin Pierre Jean Lopez (ES Pays Maichois/FRA), Bastien Vitali (FC Vicques)
Abgänge: Nolan Geraud (SR Delémont), Joris Alexis Gester (FC Bassecourt), Lionel Martin (?), Hervé Dylan Buka (Frankreich)

FC Allschwil
Trainer: Fabian Cigliano
Zugänge: Nikola Gajic (FC Concordia Basel), Maurin Gut (BSC Old Boys), Ertugrul Yagcioglu (FC Pratteln)
Abgänge: Lyes Arrad (BSC Old Boys II), Ömer Dilaver Yagimli (US Olympia 1963), Sofiane Bilal Laoufi (BSC Old Boys II), Benoit Ferreira Efraim (AS Timau Basel), Seykou Sy (FC Pratteln)

FC Bülach
Trainer: Daniel Bernhardsgrütter
Zugänge: Tim Bossart (FC Willisau), Hakan Erdogu (FC Thalwil), Leon Kovacevic (FC Regensdorf Junioren), Salah Kermi (FC Dietikon)
Abgänge: Patrick Lüthi (FC Oberglatt), Fabian Lüthi (FC Oberglatt), Aron Santos (FC Seuzach), Elia Centoducato (FC Uster)

FC Dübendorf
Trainer: Shaip Krasniqi
Zugänge: Lorik Idrizi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Nino Simic (FC Klingnau)
Abgänge: Shahid Malhis (Zürich City SC), Malik Sow (Zürich City SC), Victor De la Rosa Almanzar (FC Horgen)

FC Kirchberg BE
Trainer: Niklaus Aebi
Zugänge:
Abgänge:

  • Einen Fehler entdeckt? Oder Du willst uns Eure Kader- resp. Transferübersicht zustellen? Schicke ein E-Mail an zuerich@fupa.net.

FC Lachen/Altendorf
Trainer: Philipp Egli
Zugänge: Erijon Bislimi (SC Siebnen)
Abgänge: Lionel Etoundi Bilomba (Zürich City SC), Maximiliano Cossa (Argentinien), Adnan Talevic (SC Siebnen)

FC Liestal
Trainer: Sohail Bamassy
Zugänge: Ali Alkan (FC Concordia Basel II), Ismet Osmani (zuletzt FC Langenthal), Emir Aydogan (SV Muttenz)
Abgänge: Emre Sahin (FC Birsfelden), Ben Bruder (FC Pratteln)

FC Pratteln
Trainer: Daniel Widmer
Zugänge: Ben Bruder (FC Liestal), Leandro Köstinger (BSC Old Boys Junioren), Ammar Munishi (FC Concordia Basel II), Seykou Sy (FC Allschwil), Jordy Renato Nestor Margaretta (VfR Kleinhüningen), Ognjen Zivkovic (zuletzt Trayal Kruševac/SER), Jhonatan Felipe Cambindo Giraldo (KF Shiroka/ALB), Marvin Meier (FC Concordia Basel), Roman Schneider (FC Concordia Basel)
Abgänge: Florent Gacaferi (SC Dornach), Enrique Stefanelli (FC Birsfelden), Adrian Falcone (FC Birsfelden), Robert Gjergjaj (FC Aesch), Ronnie Pesenti (FC Gambarogno), Gerarld Asaba Tekwa (HNK Croatia Basel), Ertugrul Yagcioglu (FC Allschwil), Lorik Shehu (SV Muttenz), Erin Shala (SV Muttenz), Melvin Pletscher (FC Birsfelden), Erik Rieser (FC Dardania)

FC Red Star Zürich
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge: Armaan Kalra (FC Kosova), Nicolas Simon Mbazoa (FC Dietikon)
Abgänge: Gian Marco Bellisario (FC Mutschellen), Mattia Spiniello (FC Küsnacht)

FC Thalwil
Trainer: Gianni Lavigna
Zugänge: Dennis Aberia (FC Dietikon), Kader Abubakar (FC Baden), Ardi Morina (zuletzt FC Baden), Leandro Noel Rüesch (Zürich/Red-Star U18)
Abgänge: Hakan Erdogu (FC Bülach), Baki Sari (FC Glattbrugg)

FC Uster
Trainer: Etienne Scholz
Zugänge: Caner Türkmen (SV Schaffhausen), Nevio Kyburz (FC Phönix Seen), Adrian Gehrig (FC Phönix Seen), Elia Centoducato (FC Bülach)
Abgänge: Boris Steiner (FC Frauenfeld)

SC Binningen
Trainer: Dominik Müller
Zugänge: Felix Löpfe (SV Muttenz)
Abgänge: Haris Hodzic (SC Dornach), Orkun Cetin (FC Münchenstein), Gabriel Andrijasevic (BSC Old Boys)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 3 getätigt

SC Dornach
Trainer: Arjan Peco
Zugänge: Florent Gacaferi (FC Pratteln), Haris Hodzic (SC Binningen), Thibault Francois Herve Lancry (FC Bassecourt), Vigan Badalli (FC Prizreni/KOS)
Abgänge: Antoine Diop (FC Saint-Louis Neuweg/FRA), Naoufel El Mouzili (FC Develier), Leonot Bajrami (Kosovo), Alpha Omar Top (FC Birsfelden)

Zürich City SC
Trainer: Gabriel Machado
Zugänge: Lukas Winzap (zuletzt für FC Zürich lizenziert), Shahid Malhis (FC Dübendorf), Malik Sow (FC Dübendorf), Araz Sadik (FC Linth 04), Douglas Oliveira (FC Republika Srpska), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Florentino Da Silva (FC Langenthal), Lionel Etoundi Bilomba (FC Lachen/Altendorf), Alessandro Gomes De Araujo Junior (FC Kosova), Abel Hugo Nseke Etouman (FC Langenthal), Serge Kevyn Aboue Angoue (SV Rümlang)
Abgänge: Mohamet Mballo Mballo (Spanien), Ibrahim Bamba (England), Serkan Polat (FC Schlieren), Julio Sant Anna (FC Affoltern a/A), Gilberto Adul Seidi (GD Samora Correia/POR), Robi Gajsek (NK Dekani/SVK), Albert Buqaj (SV Rümlang), Raul Eisele (FC Horgen)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_____________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich