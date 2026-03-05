Noch ein Neuer für Uster - Kaderumbruch in Pratteln

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
FC Ajoie-Monterri
Trainer: Thierry Payet, Harold Santin
Zugänge: Mattéo Philippe (FC Grandvillars/FRA), Ibrahima Sissoko (FC Courrendlin-Courroux), Melvin Pierre Jean Lopez (ES Pays Maichois/FRA), Bastien Vitali (FC Vicques)
Abgänge: Nolan Geraud (SR Delémont), Joris Alexis Gester (FC Bassecourt), Lionel Martin (?), Hervé Dylan Buka (Frankreich)
FC Lachen/Altendorf
Trainer: Philipp Egli
Zugänge: Erijon Bislimi (SC Siebnen)
Abgänge: Lionel Etoundi Bilomba (Zürich City SC), Maximiliano Cossa (Argentinien), Adnan Talevic (SC Siebnen)
FC Liestal
Trainer: Sohail Bamassy
Zugänge: Ali Alkan (FC Concordia Basel II), Ismet Osmani (zuletzt FC Langenthal), Emir Aydogan (SV Muttenz)
Abgänge: Emre Sahin (FC Birsfelden), Ben Bruder (FC Pratteln)
FC Pratteln
Trainer: Daniel Widmer
Zugänge: Ben Bruder (FC Liestal), Leandro Köstinger (BSC Old Boys Junioren), Ammar Munishi (FC Concordia Basel II), Seykou Sy (FC Allschwil), Jordy Renato Nestor Margaretta (VfR Kleinhüningen), Ognjen Zivkovic (zuletzt Trayal Kruševac/SER), Jhonatan Felipe Cambindo Giraldo (KF Shiroka/ALB), Marvin Meier (FC Concordia Basel), Roman Schneider (FC Concordia Basel)
Abgänge: Florent Gacaferi (SC Dornach), Enrique Stefanelli (FC Birsfelden), Adrian Falcone (FC Birsfelden), Robert Gjergjaj (FC Aesch), Ronnie Pesenti (FC Gambarogno), Gerarld Asaba Tekwa (HNK Croatia Basel), Ertugrul Yagcioglu (FC Allschwil), Lorik Shehu (SV Muttenz), Erin Shala (SV Muttenz), Melvin Pletscher (FC Birsfelden), Erik Rieser (FC Dardania)
FC Red Star Zürich
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge: Armaan Kalra (FC Kosova), Nicolas Simon Mbazoa (FC Dietikon)
Abgänge: Gian Marco Bellisario (FC Mutschellen), Mattia Spiniello (FC Küsnacht)
FC Thalwil
Trainer: Gianni Lavigna
Zugänge: Dennis Aberia (FC Dietikon), Kader Abubakar (FC Baden), Ardi Morina (zuletzt FC Baden), Leandro Noel Rüesch (Zürich/Red-Star U18)
Abgänge: Hakan Erdogu (FC Bülach), Baki Sari (FC Glattbrugg)
FC Uster
Trainer: Etienne Scholz
Zugänge: Caner Türkmen (SV Schaffhausen), Nevio Kyburz (FC Phönix Seen), Adrian Gehrig (FC Phönix Seen), Elia Centoducato (FC Bülach)
Abgänge: Boris Steiner (FC Frauenfeld)
SC Binningen
Trainer: Dominik Müller
Zugänge: Felix Löpfe (SV Muttenz)
Abgänge: Haris Hodzic (SC Dornach), Orkun Cetin (FC Münchenstein), Gabriel Andrijasevic (BSC Old Boys)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 3 getätigt
SC Dornach
Trainer: Arjan Peco
Zugänge: Florent Gacaferi (FC Pratteln), Haris Hodzic (SC Binningen), Thibault Francois Herve Lancry (FC Bassecourt), Vigan Badalli (FC Prizreni/KOS)
Abgänge: Antoine Diop (FC Saint-Louis Neuweg/FRA), Naoufel El Mouzili (FC Develier), Leonot Bajrami (Kosovo), Alpha Omar Top (FC Birsfelden)
Zürich City SC
Trainer: Gabriel Machado
Zugänge: Lukas Winzap (zuletzt für FC Zürich lizenziert), Shahid Malhis (FC Dübendorf), Malik Sow (FC Dübendorf), Araz Sadik (FC Linth 04), Douglas Oliveira (FC Republika Srpska), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Florentino Da Silva (FC Langenthal), Lionel Etoundi Bilomba (FC Lachen/Altendorf), Alessandro Gomes De Araujo Junior (FC Kosova), Abel Hugo Nseke Etouman (FC Langenthal), Serge Kevyn Aboue Angoue (SV Rümlang)
Abgänge: Mohamet Mballo Mballo (Spanien), Ibrahim Bamba (England), Serkan Polat (FC Schlieren), Julio Sant Anna (FC Affoltern a/A), Gilberto Adul Seidi (GD Samora Correia/POR), Robi Gajsek (NK Dekani/SVK), Albert Buqaj (SV Rümlang), Raul Eisele (FC Horgen)
