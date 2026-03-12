Zürcher Interregio-Teams zwischen Aufstiegsambitionen & Abstiegssorgen

Wer steigt höher in der Interregio-Gruppe 3: Zürich City (blau) oder Lachen/Altendorf (rot)? – Foto: Kesselmark ¦ frozeninmo

Nachdem der Frühling Einzug gehalten hat, rollt der Ball ab diesem Wochenende auch in der 2. Liga interregional wieder. Für Spannung ist gesorgt - das gilt für die Gruppe 3 wie auch für die Gruppe 5, also jene Gruppen, in denen Zürcher Teams vertreten sind. Vor dem Rückrunden-Start stellen sich da einige Fragen.

Hinter Leader Thalwil hat sich ein Verfolger-Trio formiert – etwas überraschend gehören diesem gleich zwei Aufsteiger aus der 2. Liga an. So auch Zürich City, bei dem klar ist, dass höhere Ambitionen vorhanden sind.

In der Gruppe 3 geht der FC Thalwil als Wintermeister und Favorit für den Aufstieg in die Rückrunde. Bereits das erste Spiel gegen Zürich City ist wegweisend für den Verlauf der zweiten Saisonhälfte. Die Ausgangslage ist ideal und der FCT hat das Rüstzeug für die Rückkehr in die 1. Liga. Die Thalwiler wollen aufsteigen, müssen aber nicht .

In der Winterpause kam es bei Zürich City wieder einmal zu vielen Wechseln. Der wichtigste ist wohl jener auf der Trainer-Position. Gabriel Machado folgte auf Ergün Dogru , der die SV Schaffhausen in der 1. Liga vor dem Abstieg bewahren soll.

Ob Zürich City weiter um den Aufstieg mitspielt, entscheidet sich wohl bereits am ersten Spieltag der Rückrunde. Dann kommt es gleich zum kapitalen Auswärtsspiel beim Leader in Thalwil. Das erste Aufeinandertreffen konnte Thalwil knapp mit 2:1 gewinnen.

Kann Lachen/Altendorf eine starke letzte Saison toppen?

Hinter den Verfolgern haben auch Lachen/Altendorf und Red Star eine formidable Hinrunde gespielt und sind so Teil der erweiterten Spitzengruppe. Die Märchler zeigten sich dabei vor allem heimstark.

Punktet der FCLA zu Hause mindestens so oft und auswärts noch etwas mehr, ist für das Team von Trainer Philipp Egli nach oben noch einiges möglich. So ist Lachen/Altendorf nach dem starken sechsten Schlussrang in der letzten Saison eine weitere Platzierung in der erweiterten Spitzengruppe definitiv zuzutrauen. Am Samstag startet Lachen/Altendorf auswärts in Uster in die Rückrunde.

Die Wintertransfers der Interregio-Gruppe 3 auf einen Blick

Kann Red Star weiter Boden gut machen?

Der FC Red Star hat sich in der Vorrunde weiter gefangen. Nachdem der Stadtzürcher Verein letztes Jahr in der Interregio-Gruppe 4 noch um den Klassenerhalt kämpfte, liegen die Rotsterne zur Winterpause auf Rang sechs. Diese Entwicklung dürfte für das Team von Trainer Jérôme Oswald auch in der Rückrunde weitergehen. Red Star steigt mit dem Auswärtsspiel im Emmental gegen Kirchberg in die zweite Saisonhälfte.

Es ist davon auszugehen, dass Red Star sich in der erweiterten Spitzengruppe respektive im breiten Tabellen-Mittelfeld etablieren wird. Mittelfristig haben die Rotsterne, die 2021 aus der 1. Liga abgestiegen sind, die Absicht, weiter oben mitzuspielen.

Reicht Usters Reserve auf die Abstiegszone?

Etwas weiter hinten hatte der FC Uster erneut Mühe. Die Hinrunden-Bilanz war durchzogen. Die Zürcher Oberländer waren erneut zu wenig konstant. Seit dem Wiederaufstieg 2022 war Uster jede Interregio-Saison etwas schlechter klassiert.

Geht dieser Trend so weiter, könnte es eng werden. Allerdings scheint die Mannschaft von Trainer Etienne Scholz vor dem Rückrundenstart gut in Form zu sein. Alle Trainingsspiele konnte der FCU gewinnen – unter anderem auch eines gegen Gruppengegner Bülach.

Schaffen Dübendorf und Bülach den Klassenerhalt?

Sowohl der FC Bülach als auch der um einen Punkt besser klassierte FC Dübendorf sind bei Saisonhälfte auf einem Abstiegsplatz. Dübendorf fing erst in den letzten Runden vor der Winterpause an zu punkten. Für das Team von Trainer Shaip Krasniqi dürfte es wie schon in der Vorsaison bis zum letzten Spieltag um den Ligaerhalt gehen. Letzte Saison konnte sich «Dübi» als Elfter der Gruppe 4 retten, dieses Mal wird es wohl noch enger. Am Wochenende geht es für den FCD zu Hause gegen Binningen los.

Der FC Bülach legte eine solide erste Vorrunden-Hälfte hin, liess zum Schluss aber merklich nach. Die defensive Stabilität war das Hauptproblem der Mannschaft von Trainer Daniel Bernhardsgrütter. Hier gelte es, kompakter, klarer und abgeklärter zu werden, so die Bülacher Bilanz im Newsletter auf der Vereinswebsite.

Die Qualität ist bei «Büli» sicherlich vorhanden. Eine Steigerung in der Rückrunde ist realistisch, ähnlich wie auch schon in der vergangenen Saison. In den Trainingsspielen jedenfalls konnte Bülach unter anderem den FC Seefeld, die SV Schaffhausen und 2.-Liga-Wintermeister Oetwil-Geroldswil bezwingen. Diese Resultate nähren die Hoffnungen auf einen Steigerungslauf der Bülacher im Frühling. Bülach startet mit dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht Pratteln in die Rückrunde. Da ist ein Sieg praktisch Pflicht.