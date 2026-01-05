FC Büderich holt drei Oberliga-Spieler - unter anderem Glayne Wago

Der FC Büderich hat im Winter drei Spieler abgegeben, darunter Kapitän Kevin Weggen und Stammtorhüter Justin Möllering. Reagiert hat die sportliche Führung mit drei starken Transfers, die beim Rennen um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein nur helfen werden.

Während Kapitän Weggen zum 1. FC Viersen in die Bezirksliga wechselt und parallel mehr denn je im Hallenformat „Baller League“ eingespannt ist, wurde am Montag der Wechsel von Möllering zum KFC Uerdingen bekannt . Talent Felix Dannenberg will in der Landesliga bei der DJK Gnadental vor allem Spielpraxis sammeln.

Zwei Zugänge sind als direkte Nachfolger von Weggen und Möllering anzusehen: Pierre Nowitzki kommt für das Mittelfeld vom GSV Moers und bringt reichlich Oberliga-Erfahrung mit. Der 32-Jährige lief für Ratingen 04/19 auf, spielte mehrere Jahre für den VfB Homberg in der Regionalliga und trug auch die Trikots des VfB Speldorf und TSV Marl-Hüls auf Oberliga-Niveau. Auch Robin Offhaus (27) hat schon einige Oberliga-Jahre auf dem Buckel, denn er war jahrelang die Nummer eins des TVD Velbert. Er zählte wie Nowitzki zu Hombergs Regionalliga-Kader und wurde im Bundesliga-Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf ausgebildet.

Glayne Wago kann den Unterschied ausmachen

Ein Wechsel, der derweil überraschend kommt, aber ebenso Sinn ergibt, ist die Verpflichtung von Glayne Wago vom VfL Jüchen-Garzweiler. Der 22-jährige Franzose hatte mit zwölf Toren und acht Vorlagen seinen Anteil am Aufstieg der Jüchener, bei denen er auch in der Hinrunde mit 14 Einsätzen zum Stammpersonal von Trainer Daniel Klinger zählte.

Wago ist ein groß gewachsener Angreifer, dem manchmal das Glück im Abschluss fehlt. Platzt in Büderich der Knoten, kann er gewiss den Unterschied ausmachen und ein entscheidender Faktor im Abstiegskampf werden. In diesem steckt der FCB nämlich wie die halbe Liga, als Tabellenzehnter sind es nur vier Punkte Vorsprung auf Rang 16.

