KFC Uerdingen holt Stammtorhüter des FC Büderich

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen des KFC sind von Anfang an positiv verlaufen. Man vermittelte mir ein gutes Gefühl, untermauert mit den Ambitionen des Clubs, mittelfristig wieder nach oben zu schauen. Ich freue mich besonders auf das imposante Grotenburg-Stadion mit seinen tollen Fans", teilt der gebürtige Ratinger bei seiner Vorstellung mit. Er stand auch beim 4:1-Erfolg der Büdericher gegen Uerdingen Anfang September im Kasten. Trainer Julian Stöhr meint: "Durch den Abgang von Rafael Hester mussten wir handeln. Wir haben uns sehr schnell auf Justin festgelegt. Er bringt nochmal andere Facetten mit, vor allem das Spiel mit dem Ball am Fuß, von denen wir sehr profitieren können."

Da der KFC Uerdingen einen Stammtorhüter verpflichtet hat, dürften die kommenden Wochen wohl Aufschluss darüber geben, wer gegen die Sportfreunde Baumberg am 31. Januar das Tor hüten darf. Dann beginnt nämlich die Rückserie in der Oberliga, in der Uerdingen auf Rang drei überwintert.

KFC Uerdingen: Die Transfers 2025/26

Zugänge: Dominik Burghard (Rot Weiss Ahlen), Yasin-Cemal Kaya (SSVg Velbert), Ole Päffgen (Rückkehr nach Freistellung), Botan Melik (1. FC Grevenbroich-Süd), Jonas Holzum (SV Sonsbeck), Batuhan Özden (SV Eintracht Hohkeppel), Jan Bachmann (ETB Schwarz-Weiß Essen), Dave Fotso Youmssi (MSV Duisburg), Anthony Oscasindas (Sportfreunde Baumberg), Rafael Hester (SpVgg Erkenschwick), Malcom Scheibner (1. FC Düren), Noah Tomson (Siegburger SV 04), Kingsley Marcinek (Türkspor Dortmund), Noah-Florian Koch (Rot-Weiss Essen), Maximilian Dimitrijevski (Ratingen 04/19), Derick Gyamfi (TSV Meerbusch), Alexander Lipinski (FC Büderich), Seongsun You (), Etienne-Noel Reck (Wuppertaler SV), Pierre Rogasik (Rot-Weiss Essen), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (TSV Meerbusch), Nedzhib Hadzha (FC Schalke 04 II), Mustafa Doganci (KFC Uerdingen 05), Ephraim Kalonji (1. FC Düren), Justin Möllering (FC Büderich)

Abgänge: Gianluca Rizzo (SC St. Tönis 1911/20), Rawley St. John (FC St. Pauli II), Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Sisco Ngambia Dzonga (FC St. Pauli II), Ben Klefisch (VfL Sportfreunde Lotte), Nazzareno Ciccarelli (VfL Sportfreunde Lotte), Ron Meyer (VfL Sportfreunde Lotte), Marvin Niklas Gomoluch (Ratingen 04/19), Enes Yilmaz (Siegburger SV 04), Tim Blaga (DSC Arminia Bielefeld II), Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV), Melvin Ramusovic (SV Sandhausen), Hamadi Al Ghaddioui (SC Fortuna Köln), Ufumwen Osawe (SV Eintracht Hohkeppel), Noel Werner (Bremer SV), Ilhan Altuntas (Bremer SV), Venhar Ismailji (FC Büderich), Henri Malik Euwi (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Daniel Michel (Bremer SV), Dylan Pires (SpVgg Erkenschwick), Angelo Langer (SV Eintracht Hohkeppel), Ensar Celebi (1. FC Bocholt), Kingsley Marcinek (SV Schermbeck), Rafael Hester (Vereinslos), Batuhan Özden (Sportfreunde Baumberg), Malcom Scheibner (1. FC Düren)



