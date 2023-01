FC Biel-Bienne: Walperswil ist in Biel angekommen Frauen NLB - Rückblick Herbstrunde

Letztes Jahr nahm der FC Biel-Bienne noch als FC Walperswil an der Meisterschaft teil, und dies eine Liga tiefer. Der FC Walperswil war über die letzten Jahre das Liftteam im Frauenfussball. 16/17 Aufstieg in die NLB, 17/18 Abstieg, 18/19 wieder Aufstieg, während Corona in der NLB, um im Jahr 2021 wieder abzusteigen, bevor der Aufstieg im Jahr 2021/22 wieder gelang. Nun als Biel-Bienne machen die Frauen vom Trainerteam um Lukas Sturm eine gute Figur und schliessen die Vorrunde im breiten Mittelfeld ab. Mit dem schwerstmöglichen Startprogramm (Thun, Sion und FCZ) war es ein mühsamer Start (mit nur einem Punkt) in die Saison. Doch es zeigte sich bald, dass das Team 22/23 in der neuen Liga gut mithalten kann. Siege gegen Küssnacht, Lugano und Schlieren sorgen für die wichtigen Punkte und im Cup war das Ausscheiden gegen den WSL-Ligisten FC Basel mit 0:5 auch sehr ehrenvoll.