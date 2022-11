FC Altenbochum sorgt dank der Nachholspiele für klare Verhältnisse In der Bezirksliga 10 gibt es seit Donnerstagabend einen klaren Tabellenführer.

Der FC Altenbochum musste aufgrund Umbaumaßnahmen am heimischen Sportplatz Pappelbusch die Heimspiele gegen den SV Herbede und den CSV Sportfreunde Bochum-Linden verlegen. Mit zwei Siegen hat sich der FCA nun souverän an die Spitze geschossen und führt die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Castrop-Rauxel und dem CF Kurdistan Bochum an.