FC 08 Villingen II gewinnt beim SC Lahr überraschend mit 6:2 Dominik Emminger an allen sechs Treffern der Nullachter beteiligt

Eine überragende Vorstellung verhalf dem FC 08 Villingen II zu einem echten Überraschungserfolg. Überragender Mann auf dem Platz war Dominik Emminger, der vier Treffer erzielte und mit zwei Vorlagen auch an den weiteren Toren der Nullachter beteiligt war. Bei der frühen 1:0-Führung in der 13. Minute verwandelte er einen an Samet Yilmaz verschuldeten Elfmeter. Kurze Zeit später legte er Yilmaz über die rechte Seite das 0:2 auf (20.). Beim dritten Villinger Treffer nutzte Emminger einen Lahrer Abwehrfehler eiskalt aus (32.). Kurz vor der Halbzeit bereitete Spät das 0:4 vor, bei dem Emminger zwei Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball versenkte.

Nach dieser überragenden ersten Hälfte, in der die Abwehr der Gäste kompakt stand und nur eine Lahrer Chance zugelassen hatte, blieben die Gäste auch nach der Pause Herr der Lage und brachten den Vier-Tore-Vorsprung über die Zeit. „Wir hatten die nötige Konsequenz beim Verwerten der Tormöglichkeiten“, sagte Villingens Trainer Daniel Miletic, der Dominik Emminger ein Extralob aussprach: „Vier Treffer und zwei Vorlagen gelingen dir nicht alle Tage.“

Tore: 0:1 Emminger (13./FE), 0:2 Yilmaz (20.), 0:3, 0:4 Emminger (32./42.), 1:4 Fries (77.), 1:5 Emminger (83.), 1:6 Zimmermann (85.), 2:6 Bojang (89.). Gelb-Rot: Zimmermann (90./Villingen). Schiedsrichter: Mera-Linz (Schopfheim). ZS:100.