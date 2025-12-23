Frank Wennmacher und Wilwerwiltz belegen aktuell den 4.Tabellenplatz – Foto: Ben Majerus

Fast eine ganze Liga spielt um den Aufstieg Reisdorf ging als Leader in die Winterpause, nur Grevels ohne Chance Verlinkte Inhalte 3.Div Colmar Reisdorf Luna Beckerich + 4 weitere

Als ein in der Relegation knapp gescheiterter Absteiger dominierte die US Reisdorf 47 die erste Saisonhälfte der 3.Division mit nur wenigen Ausnahmen, einzig Aussetzer in Perlé und vor allem gegen Beckerich sowie ein noch ausstehendes Nachholspiel standen einem noch besseren Abschneiden im Weg. Der Weg dürfte also unter normalen Umständen zurück in die 2.Division führen. Brouch ist als Tabellenzweiter eines von nicht weniger als vier Teams, das 17 Punkte auf dem Konto hat. Mit dem besten Angriff und zusammen mit Beckerich (s.u.) der besten Tordifferenz ist man im Soll, wollte man doch oben mitspielen. Der erwähnte FC Beckerich hatte den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. Nach gutem Auftakt folgte eine Negativserie sowie wenig konstante Ergebnisse. Will man sein Ziel nicht aus den Augen verlieren, muss man nach dem Winter beständiger auftreten. 👉 Tabelle der ersten Saisonhälfte

Bemerkenswerte Transfers, eine gesunde Mischung sowie ein breiterer Kader waren für Wilwerwiltz die Zutaten, mit denen man oben angreifen wollte. Dies ist einem in einer sehr engen Liga größtenteils gelungen, eine Übermannschaft ist man jedoch nicht. Absteiger Colmar-Berg peilte den direkten Wiederaufstieg an, ein Unterfangen das aufgrund der Punkteausbeute im ersten Teil der Spielzeit 25/26 durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Doch die Konkurrenz ist stark und da die halbe Liga direkt etwas mit dem Aufstieg zu tun haben wird, gilt es nach dem Winter dranzubleiben. So hat auch der Drittletzte Luna Oberkorn, seines Zeichens ebenfalls ein Absteiger, nach Problemen in der Saisonvorbereitung und anfänglichen Schwierigkeiten und einem Trainerwechsel wieder Chancen, ganz oben anzugreifen. „In einer 3.Division ist es eine Mischung aus Freizeit- und Leistungssport, mit allen dazugehörenden Folgen, wie z.B. auch Diskrepanzen der Erwartungen neben dem gegenüber denen auf dem Feld“ warnte der neue Luna-Trainer Tony Lopes z.B. Mitte Oktober. 👉 Torschützenliste

Perlé hatte mit nur einen Zähler aus den ersten vier Saisonspielen offensichtliche Startschwierigkeiten, fand danach aber in die Spielzeit 25/26 und ergatterte bis zum Winter immerhin 10 Punkte, die einem noch Außenseiterchancen offenlassen, um im zweiten Abschnitt der Saison doch noch wie geplant oben mitspielen zu können. Nur das noch punktlose Schlusslicht Grevels scheint mit 17 Zählern Rückstand im Rennen um den Aufstieg keine Rolle zu spielen. Dabei spiegelten die Ergebnisse nicht immer die gezeigten Leistungen wider. Die junge, lokal ausgerichtete Truppe wird auch 2026 sicherlich ihren Kampfgeist zeigen.