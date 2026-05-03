»Fassungslos«: Haching-Fans für außerordentliche Mitgliederversammlung

Sind mächtig angefressen: Die Fans der SpVgg Unterhaching. – Foto: Sven Leifer

Der Verzicht auf die Aufstiegsrelegation wühlt die SpVgg Unterhaching auf. Wie es in der Vorstadt sportlich weitergeht, ist völlig unklar. Vor dem Hintergrund der Ambitionslosigkeit könnten viele Spieler ihre Situation bei den Hachingern grundsätzlich überdenken ( >>>Hier geht‘s zu einem Lagebericht des Kaders !). Aber auch die Fans gehen auf die Barrikaden und wollen auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Fragen auf drängende Fragen erhalten.

Die Ultra-Gruppierung "Classic Squad" machte ihrem Frust schon vor dem gestrigen Heimspiel gegen Memmingen Luft und schrieb unter anderem in einer Stellungnahme: "Mit lediglich drei verbleibenden Spielen und einem Punkt Vorsprung vor Würzburg träumte bis zuletzt jeder Hachingfan vom Aufstieg. Urlaubstage für die Aufstiegsspiele wurden bereits genommen, Choreos geplant und vorbereitet. (...)Nun, drei Wochen vor Ende der Ligaphase, die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation abzusagen, ist ein Schlag ins Gesicht für treue Fans."

Die Gruppierung hat sich nun erneut öffentlich geäußert und ruft zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf, wo sich die Vereinsführung drängenden Fragen stellen soll. In einem Schreiben heißt es: "Die Ereignisse rund um den Aufstiegsrückzug der Spielvereinigung Unterhaching haben uns alle fassungslos zurückgelassen. Was in den vergangenen Wochen passiert ist, darf nicht einfach so hingenommen werden. Als Mitglieder und Fans dieses Vereins haben wir das Recht und die Pflicht, Verantwortung einzufordern.