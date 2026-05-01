Nach Aufstiegsverzicht: Haching steht bei den Fans in der Pflicht

Top-Talente wie Wesley Krattenmacher (rot) werden bei der SpVgg Unterhaching nun in einem besonderen Fokus stehen. – Foto: brouczek

Nach dem Aufstiegsverzicht droht der SpVgg Unterhaching ein personeller Aderlass. Viele Spieler haben keine gültigen Verträge mehr.

Es ist das Spiel eins für die SpVgg Unterhaching nach der Verkündung des Aufstiegsverzichts in die 3. Liga (wir berichteten). An diesem Samstag (14 Uhr) trifft die SpVgg im Unterhachinger UhlsportPark auf den FC Memmingen. Inwieweit die Mannschaft nach der Hiobsbotschaft weiter ebenso gute Leistungen wie zuletzt bei den fünf Siegen in Serie bringt, ist mehr als ungewiss. „Die Nachricht steckt allen noch in den Gliedern“, antwortet SpVgg-Pressesprecher Florian Rensch stellvertretend für Vereinsverantwortliche und Trainer, die sich derzeit gegenüber der Öffentlichkeit zugeknöpft zeigen und sich nicht zu diesem Thema äußern wollen.

Aufstiegsverzicht ist eine Chance für die Nachwuchskräfte

Aktuell ist vollkommen offen, wie es mit der Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender nach dieser Bankrotterklärung des Vereins aufgrund fehlender finanzieller, personeller und struktureller Ressourcen weitergeht. Dem Ausbildungs-Verfechter in Person von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl dürften in den drei sportlich gesehen bedeutungslosen Spielen bis zum Saisonende noch mehr Nachwuchskräfte zum Zuge kommen als bisher.

Prinzipiell dürfte der Zweite der Regionalliga Bayern in den ausstehenden Partien auf diejenigen Spieler bauen, die trotz Aufstiegsverzicht auch in der kommenden Regionalliga-Saison dem chronisch klammen Verein erhalten bleiben. Teure Spieler ohne weiterlaufenden Vertrag über den Sommer hinaus dürften aus der Gehaltsliste purzeln und Top-Talente wie Wesley Krattenmacher werden nun in einem besonderen Fokus stehen.

Inwieweit Routiniers wie Manuel Stiefler, Simon Skarlatidis oder aber profierfahrene Akteure wie Christoph Ehlich oder Nils Ortel weitermachen, steht in den Sternen. Weit über ein Dutzend Hachinger Spieler besitzen keinen gültigen Vertrag über die Saison hinaus. Der nächste größere personelle Umbruch steht der schwer gebeutelten SpVgg bevor. Zumindest Kapitän Markus Schwabl ließ zuletzt durchsickern, dass er eine weitere Saison dranhängt.

Bevor steht den Hachingern beim Heimspiel an diesem Samstag auch ein Spießrutenlauf vor den enttäuschten Anhängern. Wie in Online-Foren von SpVgg-Fans zu lesen ist, hat der Unmut der Fans mittlerweile eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Der eine oder andere Anhänger kündigte in jenen Foren an, die Mannschaft unter den aktuellen Zuständen fortan nicht mehr unterstützen zu wollen und von einem Stadionbesuch abzusehen. Der Fan-Frust ist nach dem jüngst von den Anhängern euphorisch gefeierten Heimsieg vor elf Tagen gegen Hankofen-Hailing und dem von der Mannschaft und dem Trainerteam heiß umjubelten Last-Minute-Erfolg am vergangenen Spieltag in Bayreuth verständlich. (rmf)