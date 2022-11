Fans, Tore, Tops & Flops: Die Winterbilanz der Bezirksliga Ost FuPa wirft einen Blick auf die bisherige Spielzeit

In dieser Kategorie führt kein Weg an Christian Seidl vorbei. Zu Saisonbeginn schoss der Goalgetter alles kurz und klein, im September setzte ihm ein Innenmeniskusriss zu, der operiert werden muss. Gehemmt biss Seidl auf die Zähne und hielt bis zur Winterpause durch. Gehandicapt lief es anschließend nicht mehr so traumhaft, nichtsdestotrotz stehen 27 Einschüsse auf dem Konto des 28-Jährigen. Wenig verwunderlich, dass Seidls FC Künzing ligaweit die meisten Treffer erzielt hat (52). Die wenigsten Gegentore hinnehmen musste die DJK Vornbach (21).



DJK Vornbach

Der Aufsteiger ist eine absolute Bereicherung für die Bezirksliga (siehe Zuschauerinteresse!). Mit erfrischendem Offensivfußball weiß die junge Truppe um die Trainer-Brüder Josef und Norbert Ruhhammer zu begeistern. Weiter so! Auch in der Frühjahrsrunde dürften die Vornbacher wieder für das ein oder andere Spektakel sorgen. Der unbekümmerten Elf ist es durchaus zuzutrauen, bis zum Schluss ganz vorne mit dabei zu sein.



1. FC Passau

Etwas holprig ist der FC in die Saison gekommen, die deutliche 1:4-Klatsche am zweiten Spieltag in Hutthurm war aber offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt ein Schuss vor den Bug. Die Passauer stabilisierten sich schnell, zur Krönung gab`s vor der Winterpause noch einen 2:0-Sieg im Topspiel gegen den FC Künzing und einen 4:0-Derbytriumph über den SV Schalding II. Besser kannst du nicht in eine lange Pause gehen! Der FC wird mit viel Euphorie und Rückenwind in die Frühjahrsrunde starten. Der Titel dürfte daher nur über die Mannen von der Danzinger Straße laufen.