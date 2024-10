Fans: Neue Bestmarke in Bayern, meistbesuchte Partien im Überblick

In der Regionalliga Bayern hat es am vergangenen Wochenende einen neuen Zuschauerrekord gegeben: Das brisante Unterfranken-Derby zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Schweinfurt 05 lockte 6.874 Zuschauer an den Dallenberg. Damit wurde der bisherige Topwert aus dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem FC Bayern München II, als 5.187 Fans in die Wacker-Arena kamen, pulverisiert. Was waren denn deutschlandweit die bislang meistbesuchten Regionalliga-Partien? Hier gibt`s den Überblick: