Fair-Play-Geschmack statt Fünferpack Pascal Linn mit toller Fair-Play-Geste

Spiele des SC Falscheid gegen die Sportfreunde aus Obersalbach hatten bereits immer einen hohen Stellenwert. Auch beim jüngsten Aufeinandertreffen "an der Ritterstraße" in Falscheid kamen die Zuschauer erneut voll auf ihre Kosten. Acht Tore, 2 Rote Karten und 2 Zeitstrafen sorgten vor allem für eine turbulente 2 Halbzeit. Für das positive Hightlight sorgte Falscheids Pascal Linn. Beim Stande von 2:3 steuerte er allein auf das Tor der Salbacher zu und schoss den Ball ins Seitenaus, weil ein Verteidiger des Gegners verletzt auf dem Boden liegen geblieben war.

In der Schlussphase dieser Partie trat Pascal Linn erneut positiv in Erscheinung. Mit seinem Hattrick kippte er die Partie doch noch zu Gunsten seiner Mannschaft und sorgte so für Riesenjubel unter Falscheids Anhängern.