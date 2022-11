"Fair ist mehr" Badischer Fußballverband +++ Zwei Monatssieger aus dem Kreis Heidelberg geehrt

Mauer/Rot. "Dein Name wurde uns für faires Verhalten gemeldet!" Diese Nachricht erhielten in den vergangenen Wochen Robin Welz von der SG Viktoria Mauer und David Steiner vom SV Waldhilsbach. Beide wurden nun für ihr faires Verhalten ausgezeichnet.

Umso bemerkenswerter, da der SV Waldhilsbach zu diesem Zeitpunkt wenige Tage vor Saisonende noch gegen den Abstieg kämpfte. Das Spiel ging in der zweiten Halbzeit ebenso spektakulär weiter. Nach dem zwischenzeitlichen 4:4-Ausgleich, siegte am Ende der FC Rot mit 6:4.

Am Sonntag, 16. Mai, empfing der FC Rot die Mannschaft des SV Waldhilsbach zum Spiel in der Kreisklasse A Heidelberg. Das Spiel startete mit einer furiosen ersten Hälfte. Nach einer knappen halben Stunde stand es bereits 2:1 für die Heim-Mannschaft und die Partie wurde immer dynamischer. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff leitete ein langer Ball noch einen Waldhilsbacher Angriff ein. Ein Abwehrspieler der Heimmannschaft hätte den Ball problemlos ablaufen können, kam jedoch ohne Gegnereinwirkung zu Fall. Der Angreifer, Spielertrainer David Steiner, nutzte die Chance, legte den Ball quer zu seinem Mitspieler, der zum Ausgleich einschoss. Erst dann wurde den Spielern bewusst, dass der Roter Gegenspieler sich offenbar schwer verletzt hatte. Steiner ging sofort zu ihm, erkundigte sich nach seinem Zustand und entschuldigte sich dafür, weitergespielt zu haben. Daraufhin kam es zu einer bemerkenswerten, fairen Aktion. In Absprache mit Co-Trainer Steffen Freund einigte sich Steiner darauf, die Heim-Mannschaft ohne Gegenwehr ein Tor erzielen zu lassen, um den Spielstand vor der Verletzung wiederherzustellen.

Robin Welz überzeugt durch Fair Play

Es war der Spieltag am 28. August in der Kreisliga Heidelberg. Die SG Viktoria Mauer empfing den Eberbacher SC. In der 75. Minute, die Gäste aus Eberbach führten seit kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit mit 2:0, erzielte Robin Welz nach einem Freistoß per Kopf den Anschlusstreffer für die Heimmannschaft. Vermeintlich. Der Schiedsrichter hatte kein regelwidriges Verhalten feststellen können. Der Torschütze jedoch schon. Als er bemerkte, dass der Schiedsrichter das Tor geben würde, sprach er diesen sofort unaufgefordert an und gab zu, den Ball nicht mit dem Kopf sondern mit der Hand erwischt zu haben. Der Unparteiische nahm folgerichtig das Tor zurück und setzte die Partie fort. In der Nachspielzeit erzielte die SG Viktoria Mauer dann doch noch den Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand.

Nach dem Spiel bedankten sich Schiedsrichter Dominik Vogel und die mitgereisten Eberbacher Fans bei Welz. Sein faires Verhalten wurde nicht nur von den Spielbeteiligten gewürdigt, sondern auch vom Badischen Fußballverband. Der wählte Welz zum Fair ist mehr-Monatssieger für den August. Als Anerkennung für sein vorbildliches Verhalten erhielt auch er eine Urkunde, einen Gutschein für den DFB-Fanshop sowie Adidas-Artikel und Trainingsmaterialien für die ganze Mannschaft.

Ehrungen für faires Verhalten sind eine zentrale Säule des Fair Play-Konzeptes selbstFAIRständlich. Faire Gesten von Spieler*innen, Trainer*innen und Zuschauer*innen können jederzeit formlos an den bfv (stefan.moritz@badfv.de) gemeldet werden.