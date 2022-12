Fahrplan für die Wintervorbereitung FC Homburg: Nachholspiel vor Restrunden-Start

Am Montag, den 23. Januar startet die Regionalligamannschaft des FC 08 Homburg in die Wintervorbereitung 2023. Der Trainingsauftakt findet um 10 Uhr am Waldstadion statt.

Nach dem aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagten Regionalliga-Heimspiels gegen die TSG 1899 Hoffenheim II befindet sich unsere Profimannschaft nun in der Winterpause. Am Montag, den 23. Januar 2023 bittet Cheftrainer Timo Wenzel seine Mannschaft zum Trainingsauftakt für die Wintervorbereitung. Einige Tage vorher absolvieren die Spieler bereits Leistungsdiagnostiken und Krafteinheiten mit unserem Physioteam in Homburg. Bis dahin arbeitet jeder ein individuelles Trainingsprogramm ab.

Am Samstag, den 28. Januar bestreiten die Homburger das erste Vorbereitungsspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten Union Sportive Hostert. Voraussichtlich wird das Spiel in Homburg stattfinden. Die genaue Uhrzeit ist noch offen. Eine Woche später, am 4. Februar, steht ein Testspiel gegen den Oberligisten FC Hertha Wiesbach an. Spielort und Uhrzeit sind hier noch offen und werden ebenfalls noch bekannt gegeben.

Trainingslager

Vom 11. bis 19. Februar geht es für den FCH ins Trainingslager in die Türkei nach Lara. Mannschaft, Trainer- und Betreuerteam sind in diesem Zeitraum im „Miracle Resort Hotel“ untergebracht.