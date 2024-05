Exklusive Sondertrikots des SC Spelle-Venhaus für den guten Zweck

Die Sondertrikots, die ausschließlich während der Derbys im Getränke Hoffmann Stadion und in der Meppener Hänsch-Arena getragen wurden, sind wahre Unikate. Sie wurden in begrenzter Stückzahl hergestellt und waren nirgendwo käuflich zu erwerben. Im Gegensatz zu den üblichen Trikots, die während der 32 Spieltage der Regionalliga Nord getragen werden, wurde der Sponsorenschriftzug auf der Vorderseite modifiziert. Anstelle des üblichen "Krone" plus Logo des SC Spelle-Venhaus lautet er nun "Dr.-Bernard-Krone-Stiftung".

Erlöse zugunsten der Dr.-Bernard-Krone-Stiftung