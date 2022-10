Ex-Spieler der SG Sonnenhof hört auf 27-jährige Mittelfeld- und Abwehrspieler möchte erst mal Abstand gewinnen.

Immerhin brachte er es in 256 Dritt- und Regionalliga-Spielen für Klubs wie Großaspach, Saarbrücken, Halle oder Bayern München II nicht nur auf 5 Tore und 17 Vorlagen, sondern auch auf 57 Gelbe, zwei Gelb-Rote und zwei Rote Karten. Mehr kommen zumindest vorläufig nicht dazu. Der 27-jährige Mittelfeld- und Abwehrspieler sagt in der Frankenpost: „Das Kapitel Fußball ist beendet.“

