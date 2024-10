Ex-Drittliga-Trainer heuert in Münchener Kreisliga an: Türk Sport Garching träumt von Bayernliga

Sieben Punkte aus neun Spiele holte Serdar Dayat bei Türkgücü München in der 3. Liga, ehe er die Reißleine zog. – Foto: Imago/Serdar Dayat

Türk Sport Garching hat einen neuen Trainer: Ex-Türkgücü-Trainer Serdar Dayat übernimmt und soll den Verein zügig zum Erfolg führen.

München – Türk Sport Garching hat den ehemaligen Drittliga-Trainer Serdar Dayat in die Münchener Kreisliga geholt. Der 55-Jährige hat bereits einiges an Profi-Erfahrung gesammelt. Bei Fenerbahce Istanbul war Dayat als Nachwuchskoordinator beschäftigt und assistierte Ex-HSV-Trainer Thomas Doll bei Vitesse Arnheim. Zudem war Dayat kurzzeitig Trainer von Türkgücü München in der 3. Liga – nach neun Spielen zog er damals selbst die Reißleine. Von der Verpflichtung erhofft sich der Verein einiges. Türk Sport Garching rüstet auf: Ex-Türkgücü-Trainer und Landesliga-Kicker kommen

In Bayern ist Dayat auch im Amateursport kein Unbekannter. In unterschiedlichen Rollen war der gebürtige Istanbuler u. a. beim SC Fürstenfeldbruck und beim TSV Aindling beschäftigt. Zuletzt stand der UEFA-Pro-Lizenzinhaber bei Türkspor Augsburg an der Seitenlinie. Im Saisonendspurt der Saison 2021/22 trennte sich der damals stark abstiegsgefährdete Bayernligist nach drei Pleiten am Stück von Dayat. „Wir sind als Verein sehr ambitioniert“, sagt Hasan Celik, 1. Vorstand des Vereins. „Wir wollen langfristig in die Landesliga oder sogar in die Bayernliga hoch.“ Dafür rüstete der Verein bereits im Sommer ordentlich auf und holte zahlreiche Spieler mit Landesliga-Erfahrung. Sportlich bleibt der Erfolg in dieser Saison bislang aus. Nach neun Spielen rangiert Türk Sport Garching nur auf Rang acht, weshalb sich der Verein einvernehmlich von Gzim Shala trennte.