Ex-Bremer Benjamin Eta übernimmt SC Weiche Flensburg 42-Jähriger übernimmt ab sofort den Regionalligisten

Benjamin Eta spielte einst selbst im Hamburger und Bremer Amateurfußball und wirkte nach seiner aktiven Zeit beim Stadtteilverein TuS Schwachhausen dort 2015/16 auch als Co-Trainer, ehe er den Bremer Oberligisten als verantwortlicher Übungsleiter übernahm. Nach vier Spieljahren als Chef-Trainer in Schwachhausen wechselte der gebürtige Hamburger im Sommer 2020 zum Bremer SV. Seine Mannschaft blieb in den 39 Spielen, die er dort in zwei Spielzeiten verantwortete, in der Bremen-Liga ungeschlagen und musste bei 177:33 Toren lediglich drei Remis hinnehmen. Höhepunkt war der Aufstieg des bis dahin als „unaufsteigbar“ geltenden Bremer Serienmeisters, der in seinem Abschiedsspiel am 5. Juni 2022 mit einem 3:1- Heimsieg gegen Concordia Hamburg vor 2.040 Zuschauern perfekt gemacht wurde.