Etzella hat Bruno Alves in seinem Amt bestätigt

Wie rtl.lu am Donnerstag berichtete, habe Etzella Ettelbrück mit seinem Trainergespann bis zum Saisonende verlängert. Cheftrainer Bruno Alves und sein Assistent Patrick Da Mota übernahmen die Leitung der BGL-Ligue-Mannschaft von Etzella Ende Oktober auf Interimsbasis von Neil Pattison, von dem man sich getrennt hatte.

Nun wurden sie also in ihrem Amt bestätigt und werden versuchen bis zum Ende der laufenden Spielzeit doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Etzella liegt aktuell mit nur drei Siegen aus sechzehn Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz, drei Punkte hinter dem rettenden Ufer. Das Duo Alves-Da Mota hat, wie schon in unserem Hinrunden-Rückblick berichtet, sogar einen niedrigeren Punkteschnitt erreicht als Vorgänger Pattison.

