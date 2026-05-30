ETV in der Regionalliga-Relegation: Tesla zittert, Wentorf hofft

Wie schlägt sich der ETV? – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Eimsbütteler TV spielt in den kommenden Tagen um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Für den ETV selbst geht es um die Rückkehr in die vierte Liga, doch die Bedeutung dieser Aufstiegsrunde reicht weit über Eimsbüttel hinaus. Gleich mehrere Hamburger Klubs schauen nun sehr genau auf die Spiele gegen 1. FC Germania Egestorf/Langreder, SV Todesfelde und Blumenthaler SV. Zwei Vereine drücken dem ETV dabei besonders fest die Daumen: FK Nikola Tesla und SC Wentorf.

Für Nikola Tesla geht es um den Klassenerhalt in der Oberliga. Der Aufsteiger beendete die Saison auf Rang 15. Ob dieser Platz zum Ligaverbleib reicht, hängt von der Zahl der Absteiger ab. Steigt der ETV in die Regionalliga auf, würde in der Oberliga ein Platz frei. Dann müsste Nikola Tesla nicht absteigen.

Der Grund ist einfach: Ein Aufstieg des ETV würde im Hamburger Ligensystem zusätzliche Plätze öffnen. Davon könnte Nikola Tesla in der Oberliga Hamburg direkt profitieren. Wentorf wiederum hätte als bester Bezirksliga-Vizemeister plötzlich doch noch die Chance auf den Aufstieg in die Landesliga.

Damit wird die Eimsbütteler Aufstiegsrunde für Nikola Tesla fast zu einer zweiten Chance am grünen Tisch - allerdings nicht durch eine eigene Partie, sondern durch den Erfolg eines anderen Hamburger Vereins.

Für den Klub wäre das die Rettung nach einer schwierigen Saison, in der Tesla zwar immer wieder offensive Qualität zeigte, defensiv aber zu viele Gegentore kassierte. Am Ende standen 37 Punkte und Platz 15. Ohne zusätzliche Verschiebung kann dieser Rang problematisch werden. Mit einem ETV-Aufstieg wäre die Rechnung dagegen klar: Tesla bliebe in der Oberliga.

Wentorf verpasste die Meisterschaft nur wegen des Torverhältnisses

Noch spezieller ist die Lage beim SC Wentorf. Der Klub spielte in der Bezirksliga Hamburg Ost eine herausragende Saison und beendete die Spielzeit punktgleich mit dem Meiendorfer SV. Beide Teams kamen auf 69 Punkte, beide verloren nur drei Spiele. Meister und direkter Landesliga-Aufsteiger wurde dennoch Meiendorf - wegen des besseren Torverhältnisses.

Für Wentorf war das bitter. Die Mannschaft gewann am letzten Spieltag beim Escheburger SV, erfüllte also ihre Aufgabe, musste aber trotzdem zusehen, wie Meiendorf durch das späte 1:0 gegen BFSV Atlantik 97 den Titel sicherte. In einer Staffel ohne Aufstiegsrelegation bedeutete Platz zwei zunächst: eine starke Saison, aber kein Aufstieg.

Doch genau hier kommt der ETV ins Spiel. Wentorf hat den besten Quotienten aller Bezirksliga-Vizemeister. Sollte durch einen ETV-Aufstieg ein zusätzlicher Platz in der Landesliga frei werden, wäre Wentorf der Klub, der nachrücken dürfte. Aus dem bitteren zweiten Platz könnte dann doch noch der Aufstieg werden.

ETV könnte zwei Geschichten verändern

Der mögliche ETV-Aufstieg hätte damit gleich mehrere Ebenen. Sportlich würde Eimsbüttel in die Regionalliga Nord zurückkehren. In der Oberliga würde Nikola Tesla die Klasse halten. Und in der Bezirksliga würde Wentorf nach einer außergewöhnlichen Saison doch noch für seine Leistung belohnt.

Genau solche Kettenreaktionen machen die Aufstiegsrunde so spannend. Es geht nicht nur um den ETV, sondern um die Planungssicherheit mehrerer Vereine. Während Eimsbüttel auf dem Platz um Punkte kämpft, hängen in anderen Stadtteilen Hoffnungen, Kaderplanungen und Ligazugehörigkeiten an den Ergebnissen.

Für Nikola Tesla wäre ein Erfolg des ETV die Rettung nach einer komplizierten Oberliga-Saison. Für Wentorf wäre er die späte Korrektur einer extrem knappen Meisterschaftsentscheidung. Und für den ETV selbst wäre er der Lohn einer starken Oberliga-Spielzeit.

Hamburg schaut auf die Aufstiegsrunde

Die Rechnung ist deshalb klar: Je besser der ETV abschneidet, desto größer werden die Folgen für den Hamburger Fußball. Zwei der vier Teams in der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga auf. Schafft Eimsbüttel diesen Schritt, profitieren auch andere.

Nikola Tesla und Wentorf werden die Spiele des ETV daher mit besonderem Interesse verfolgen. Der eine Klub hofft auf den Oberliga-Verbleib, der andere auf den nachträglichen Sprung in die Landesliga. Für beide gilt: Die eigene Saison ist sportlich beendet, aber entschieden ist noch nicht alles.

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