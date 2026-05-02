ETSV Hamburg glaubt weiter an die Meisterschaft

Der ETSV Hamburg hat im Kampf um die Meisterschaft zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen müssen. Nach dem 1:1 gegen den SC Victoria und der knappen 2:3-Niederlage beim USC Paloma verpasste es der Wintermeister gleich zweimal, die Tabellenführung zu übernehmen.
Aktuell liegt der ETSV mit 71 Punkten einen Zähler hinter Spitzenreiter Eimsbütteler TV, hat jedoch weiterhin ein Spiel weniger absolviert - die Ausgangslage bleibt damit aussichtsreich. Trainer Jan-Philipp Rose richtet deshalb den Blick klar nach vorne und setzt auf eine starke Schlussphase und erklärt Transfermarkt: „Wir haben jetzt noch zweieinhalb gemeinsame Wochen. Diese werden wir als Team zusammen genießen und alles für den maximalen Erfolg geben.“
Dabei sieht der Coach seine Mannschaft weiterhin in einer guten Position: „Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand und fangen gegen Niendorf an, die nächsten drei Punkte zu holen.“
Die nächsten Tage könnten entscheidend werden. Am Sonntag geht der ETSV als Favorit in das Duell mit dem Niendorfer TSV, auch wenn das Hinspiel beim 3:2 bereits zeigte, dass dieser Gegner unangenehm sein kann. Schon am Dienstag wartet mit dem Auswärtsspiel beim TSV Buchholz 08 die nächste Herausforderung - eine klassische englische Woche, in der sich das Titelrennen weiter zuspitzen dürfte.
Die Konstellation an der Tabellenspitze verspricht ein enges Finale. Während der Eimsbütteler TV aktuell die Nase vorn hat, bleibt der ETSV Hamburg in Lauerstellung - mit der klaren Überzeugung, dass die Meisterschaft noch erreichbar ist. Im Anschluss ist es fraglich, wie es für die Mannschaft weitergeht. Die Regionalliga ist vom Tisch, das Pokalfinale verpasst, dafür ist aber der Titel immer noch möglich - und dieser wäre gleichbedeutend mit einem versöhnlichen Abschluss.
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