ETSV Hamburg glaubt weiter an die Meisterschaft Der ETSV Hamburg hat die Tabellenführung zuletzt zweimal verpasst, doch Trainer Jan-Philipp Rose bleibt überzeugt: Im Titelrennen der Oberliga Hamburg ist noch alles möglich. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Jan-Philipp Rose, Trainer des ETSV Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der ETSV Hamburg hat im Kampf um die Meisterschaft zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen müssen. Nach dem 1:1 gegen den SC Victoria und der knappen 2:3-Niederlage beim USC Paloma verpasste es der Wintermeister gleich zweimal, die Tabellenführung zu übernehmen.

Rose bleibt optimistisch Aktuell liegt der ETSV mit 71 Punkten einen Zähler hinter Spitzenreiter Eimsbütteler TV, hat jedoch weiterhin ein Spiel weniger absolviert - die Ausgangslage bleibt damit aussichtsreich. Trainer Jan-Philipp Rose richtet deshalb den Blick klar nach vorne und setzt auf eine starke Schlussphase und erklärt Transfermarkt: „Wir haben jetzt noch zweieinhalb gemeinsame Wochen. Diese werden wir als Team zusammen genießen und alles für den maximalen Erfolg geben.“ Dabei sieht der Coach seine Mannschaft weiterhin in einer guten Position: „Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand und fangen gegen Niendorf an, die nächsten drei Punkte zu holen.“ Englische Woche als Schlüssel

Di., 05.05.2026, 19:00 Uhr TSV Buchholz 08 Buchholz 08 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 19:00 PUSH Die nächsten Tage könnten entscheidend werden. Am Sonntag geht der ETSV als Favorit in das Duell mit dem Niendorfer TSV, auch wenn das Hinspiel beim 3:2 bereits zeigte, dass dieser Gegner unangenehm sein kann. Schon am Dienstag wartet mit dem Auswärtsspiel beim TSV Buchholz 08 die nächste Herausforderung - eine klassische englische Woche, in der sich das Titelrennen weiter zuspitzen dürfte.

So., 10.05.2026, 10:45 Uhr HEBC Hamburg HEBC Hamburg ETSV Hamburg ETSV Hamburg 10:45 PUSH