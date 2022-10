Etatmäßiger Keeper Maik Bube sichert Hammah den Punkt 1. Kreisklasse: Schwinger SC trennt sich 1:1 - Remis bringt beiden Mannschaften nicht viel im Abstiegskampf

Für die Gäste aus Hammah war nach drei Pleiten und 0:14 Toren, das 1:3 gegen Agathenburg/Dollern wurde in ein 0:5 umgewandelt, da der MTV einen nicht spielberechtigten Akteur einsetzte, klar: Verlieren verboten! Beide Mannschaften mit einigen Ausfällen. In Halbzeit eins passierte nicht viel. Einen Freistoß von Viktor Wulf holte sich Benedikt Funke kurz vor dem Wechsel. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen ohne herausgespielte Chancen. Das wurde dann besser“, so Schwinges Trainer Günter Schultka. Nach schöner Vorlage von Mirlind Muli veredelte Thorge Ropers zum 1:0 nach 55 Minuten. Jetzt nahm die Partie mehr Fahrt auf. „Wir hätten nachlegen können, versäumten aber das 2:0, trafen oftmals falsche Entscheidungen“, so Schultka. Als Mirlind Muli in der 78. Minute auf und davon war, pfiff ihn Schiedsrichter Jannik Düe zurück - Abseits! Der Stürmer schoss aus Frust auf das Tor und sah dafür die Ampelkarte. „Da erwarte ich vom Schiri mehr Fingerspitzengefühl, ärgerte sich der Schwinger Coach. Es kam noch schlimmer für die Gastgeber. Maik Bube, eigentlich seit vielen Jahren Torwart, diesmal als Feldspieler dabei, gelang aus dem Gewühl heraus der Ausgleich. Nach wiederholtem Foulspiel sah MTV-Mittelfeldspieler Florian Klammt kurz vor dem Abpfiff ebenfalls die Ampelkarte. Für beide Mannschaften ist der Punkt zu wenig. Schwinge muss im nächsten Spiel nach Agathenburg, Hammah empfängt den SV Ottensen zum Spiel der Spiele.