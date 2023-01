"Es gilt mehr Siegermentalität an den Tag zu legen" FuPa Baden Wintercheck +++ FC Viktoria Odenheim 1910 I & II

Unser Verein FC Odenheim hatte sich ob der Umstände dieser WM bewusst dafür entschieden, diese auf den eigenen Social-Media-Kanälen komplett außen vor zu lassen. Als Fußballer hat man natürlich dennoch Spiele verfolgt, wenngleich viele von uns nicht annähernd in dem Umfang wie früher. Leider haben viele Geschehnisse rund um die WM die Befürchtungen vieler bestätigt. Im Hinblick auf die deutsche Nationalmannschaft gilt es aus unserer Sicht anzumerken, dass sich diese schon längst von der Basis entfernt hat. Immer wieder war bei uns zu hören: „Ich würde viel lieber auf die Sportplätze in der Region gehen, anstatt denen zuzuschauen!“ Wir würden es uns wünschen, dass der DFB und die Nationalmannschaft sich (wieder) mehr der Basis bewusstwerden, im Vergleich zu vielen anderen Nationen ist unser intakter Amateurfußball eigentlich ein hohes Gut.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Wir haben die Hinrunde klar analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass dies nicht der Anspruch von jedem Einzelnen sein konnte. Für die Wintervorbereitung und die Rückrunde haben wir uns einiges vorgenommen, da nehmen sich alle in die Pflicht, fortan ein anderes Gesicht zu zeigen. Es gilt, mehr Mentalität, vor allem wieder mehr Siegermentalität an den Tag zu legen.

Als der Dino der Kreisliga Bruchsal stecken wir im Tabellenkeller und damit tief im Abstiegskampf fest. Von daher können wir mit der Hinserie natürlich überhaupt nicht zufrieden sein. Im Sommer hatte uns, vor allem im Offensivbereich, unerwartet und trotz Zusage, enorme Qualität verlassen. Wir haben die Situation dahingehend auch sehr realistisch eingeschätzt. Bereits personell knapp besetzt, kamen dann auch noch langwierige Verletzungen hinzu, ganz bitter z. B. der Ausfall unseres Schlüsselspielers Julian Beer. Dies alles darf aber keine Ausrede für die prekäre Tabellensituation sein, da wir an sich noch immer eine gute Mannschaft mit genügend Kreisligaerfahrung besitzen. In vielen Spielen waren wir sowohl im Verteidigen als auch im Spiel nach vorne viel zu inkonsequent.

Zweite Mannschaft

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Unsere "Zweite" steht in der Tabelle auf Rang sieben. Diese Platzierung ist ein Ergebnis, welches an sich absolut in Ordnung ist. Leider wäre aber noch mehr drin gewesen, insbesondere bei zwei Unentschieden gegen zwei Tabellenkellerkinder. Zudem schrammte man gegen zwei Spitzenteams an jeweils mindestens einem Punktgewinn knapp vorbei.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Wir freuen uns über Rückkehrer Benedikt Oberle (FzG Münzesheim II).

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Es gilt, mehr Beständigkeit und mehr Effektivität gerade in engen Spielen zu zeigen.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Aus unserer Sicht stellt sich der Ligastand im weitesten Sinne so dar wie erwartet.

Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?

Fußball ist ein Teamsport und es ist daher normalerweise nicht unsere Art, einen Einzelspieler hervorzuheben. Gerade in Sachen Teambuilding ist jedoch Christian Becker ein Musterbeispiel und damit ausdrücklich erwähnenswert. Er lebt in Punkto Trainingsfleiß, Verlässlichkeit (alle Spiele absolviert) und Kameradschaft genau das vor, was man sich wünscht.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Sollte sich unsere Mannschaft am Saisonende weiterhin unter den Top Sieben behaupten, dann darf man von einer guten Runde sprechen. Aber wer weiß, vielleicht ist sogar noch mehr drin. Rauf bis auf Platz vier ist möglich.

